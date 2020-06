Uit een gelekte versie van iOS 14 is te zien hoe Safari er vanaf dit najaar op vooruit gaat. Apple Pencil-liefhebbers zullen deze update niet willen missen.



iOS 14 vertaalfunctie lekt uit

Het nieuws is afkomstig van 9to5Mac, die al langer een vroege versie van iOS 14 in handen zou hebben. Deze gelekte testversie heeft ons al tal van inzichten gegeven in de grote iPhone software-update van 2020. Vandaag is Apples browser Safari aan de beurt.

Allereerst lijkt Apple Google Translate achterna te willen gaan. De populaire vertaalfunctie van Google zit ook ingebouwd in Google Chrome, wat het heel makkelijk maakt om met een druk op de knop een website te vertalen. Apple zou iets soortgelijks doen met de vertaalfunctie van Siri die al een tijdje in iOS zit.

Door deze in te bouwen in Safari kun je iedere website met een druk op de knop laten vertalen. Handig als je op vakantie gaat en zo ook lokale websites uit je vakantieland kunt begrijpen. Naast deze handmatige vertaling zou Apple ook de optie geven om talen automatisch te vertalen.

Apple zou deze vertaalfunctie niet alleen in Safari inbouwen, maar ook in de rest van iOS integreren. Zo zijn er ook verwijzingen naar gevonden in de App Store. Handig als je app-reviews wil lezen van gebruikers en ze in een andere taal geschreven zijn. Met iOS 14 heb je nog een actieve internetverbinding nodig om de vertaling te activeren, maar in de toekomst zou dit ook volledig lokaal op je iPhone of iPad uitgevoerd kunnen worden.

Apple Pencil-verbeteringen op de iPad

Daarnaast ontdekte 9to5Mac iets nieuws in de gelekte code van iPadOS 14, de update die tegelijk met iOS 14 onthuld wordt. De Apple Pencil kun je straks niet alleen goed gebruiken in apps om notities te maken en grafisch te ontwerpen, maar ook in Safari en andere browsers. Vanaf de nieuwe versie van iPadOS kun je scrollen en aantekeningen maken op websites met je Apple Pencil, die je daarna kunt delen met anderen.

Apple onthult iOS 14, iPadOS 14 en nieuwe versies van watchOS, macOS en meer tijdens WWDC 2020. De grote jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar volledig digitaal plaats op 22 juni. Zoals altijd is er wel een livestream waar we de aankondigingen te zien krijgen. Houd iPhoned de komende maand dus in de gaten, want reken er maar op dat we nog veel meer over deze grote updates te weten gaan komen.

