Google Home voor iOS krijgt enorme update (met deze veranderingen)

De iOS-versie van Google Home krijgt momenteel een flinke update waarin Gemini (AI-assistent van Google) centraal staat – dit moet je weten.

De nieuwe versie (4.0.54) van Google Home voor iOS heeft een meer afgerond pictogram met een kleurverloop, net zoals Gemini. Hoewel de update nu al beschikbaar is, zijn niet direct alle nieuwe functies ervan al actief. Dat zal waarschijnlijk op 1 oktober gebeuren.

Uiteindelijk zal er een nieuwe balk ‘Vraag [naam van het huis]’ bovenaan in de app verschijnen. Via het pictogram links ervan kun je de status Thuis of Afwezig instellen. Vervolgens is er de ‘plus’, waarmee je de volgende zaken kunt toevoegen: apparaat, luidsprekergroep, automatisering, app of service koppelen, gezinslid en huis.

Nog maar 3 tabbladen

Google heeft de Home-app met de update vereenvoudigd tot drie tabbladen: Home, Activiteit en Automatisering. De tegels van de apparaten zelf zijn ongewijzigd en bovenin vind je opties zoals Camera’s, Verlichting en Wifi. Afgezien van nieuwe pictogrammen in de balk onderaan hebben de tabbladen Activiteit en Automatisering dezelfde lay-out.

Wanneer je de nieuwe functie ‘Vraag [naam van het huis]’ gebruikt, verschijnt er een chatbot. Die werkt in eerste instantie als een zoekfunctie, waarbij tegels, acties en automatiseringen verschijnen terwijl je typt. Meer geavanceerde prompts zijn nog niet beschikbaar. Het volledige nieuwe ontwerp wordt waarschijnlijk op 1 oktober gelanceerd.

Verder staan er nog wat opmerkelijke zaken op de disclaimerpagina van Google betreffende de update van Google Home: