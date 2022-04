Face ID repareren: Apple maakt het nu mogelijk vanaf iPhone X

Apple kan nu elke iPhone met Face ID repareren zonder het complete toestel om te ruilen. Dat is goed nieuws voor het milieu én voor je portemonnee. iPhoned vertelt je waarom.

Face ID repareren: vanaf iPhone X

Sinds kort is het bij Apple ook mogelijk om Face ID van de iPhone X te laten repareren, terwijl eerst altijd je hele toestel werd omgeruild. Bij alle andere iPhones met Face ID werd de reparatie al sinds begin dit jaar gedaan. Sinds kort is nu ook de laatste iPhone met Face ID aan dit rijtje toegevoegd.

Waarom het nog niet eerder mogelijk was om Face ID van de iPhone X te repareren is ons niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk zitten er toch een aantal verschillen in de hardware dat het geen optie was om alleen Face ID te vervangen. De iPhone X was overigens het eerste toestel met Face ID.

Dit zijn de voordelen (ook voor jou)

Dat Apple nu niet meer de complete iPhone gaat vervangen, brengt natuurlijk een aantal voordelen met zich mee. Zo weet je zeker dat je je eigen toestel weer terug krijgt. Een ander voordeel is dat de reparatie ook weer een stukje goedkoper kan worden. Vooral wanneer je geen garantie meer hebt op je iPhone is het natuurlijk mooi meegenomen dat je alleen voor het repareren van Face ID moet betalen.

Daarnaast heeft het vervangen van Face ID nog een ander voordeel. De impact op het milieu is natuurlijk ook weer een stuk minder. Reparatie is bij smartphones, tablets en computers vaak altijd beter voor het milieu dan compleet te vervagen. Het kost immers veel energie en (vaak zeldzame) grondstoffen om ze te maken.

