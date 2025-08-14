Deze 7 producten presenteert Apple volgende maand op deze datum

Het jaarlijks iPhone-event in september staat voor de deur en Apple gaat in elk geval 7 nieuwe producten presenteren – dit kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 7 producten presenteert Apple volgende maand

Bij een iPhone-event hoort natuurlijk een nieuwe iPhone-serie, maar daarnaast komt Apple met nog een aantal nieuwe producten. Dit zijn de 7 producten die we in elk geval verwachten!

1 t/m 4. iPhone 17-serie

De nieuwe iPhone 17-serie brengt heel wat verbeteringen en zelfs een heel nieuw model. Dit zijn de highlights van elk model:

iPhone 17 : groter scherm, 24 MP-camera aan de voorkant, ProMotion en always on scherm, en nog veel meer.

: groter scherm, 24 MP-camera aan de voorkant, ProMotion en always on scherm, en nog veel meer. iPhone 17 Air : ultradun ontwerp met een 6,6-inch scherm, A19-chip, enkele camera aan de achterkant, en meer.

: ultradun ontwerp met een 6,6-inch scherm, A19-chip, enkele camera aan de achterkant, en meer. iPhone 17 Pro : nieuw ontwerp van het camera-eiland, A19 Pro-chip, 24 MP-camera aan de voorkant, 48 MP-telelens en meer.

: nieuw ontwerp van het camera-eiland, A19 Pro-chip, 24 MP-camera aan de voorkant, 48 MP-telelens en meer. iPhone 17 Pro Max: alle nieuwe functies van de iPhone 17 Pro, plus een dikker ontwerp voor een langere batterijduur.

5. Apple Watch Series 11

De Apple Watch heeft vorig jaar een behoorlijk grote update gehad, waardoor de update naar de Apple Watch Series 11 in verhouding wat meer bescheiden is. Dit kun je verwachten:

Snellere S-serie chip voor betere prestaties en efficiëntie.

Nieuwe modem met 5G-ondersteuning voor snellere prestaties.

Hetzelfde design met dezelfde afmetingen.

Apple werkt ook nog altijd aan detectie van hoge bloeddruk voor de Apple Watch, maar het is nog niet duidelijk of die functie op tijd klaar zal zijn.

6. Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra heeft al geen update meer gehad sinds 2023. De Apple Watch Ultra 3 krijgt deze verbeteringen:

Een iets groter scherm van 422 x 514 pixels, een verbetering ten opzichte van de huidige 410 x 502 pixels. De behuizing blijft waarschijnlijk hetzelfde, het grotere scherm wordt mogelijk gemaakt door dunnere schermranden.

Satellietverbinding voor wanneer je buiten het bereik bent van een mobiele verbinding of wifi.

Een nieuwe S11-chip voor snellere prestaties.

5G-ondersteuning voor snellere mobiele prestaties.

Net als de Apple Watch Series 11 zou de nieuwe Apple Watch Ultra 3 dit jaar in principe nog hoge bloeddruk-detectie kunnen krijgen.

7. Apple Watch SE 3

Een van de 7 nieuwe producten is de meest betaalbare Apple Watch, die dit jaar naar verwachting zijn eerste update krijgt sinds 2022. We verwachten deze nieuwe functies op de Apple Watch SE 3:

Een nieuw ontwerp, waarbij de aluminium afwerking mogelijk wordt vervangen door kunststof.

Een nieuwe chip voor snellere prestaties.

Grotere schermen van ongeveer 1,6 inch en 1,8 inch, vergelijkbaar met die van de Apple Watch Series 7 tot 9.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26, watchOS 26 en meer

Apple heeft in juni tijdens de WWDC zijn nieuwste software-updates aangekondigd, waaronder iOS 26 met het nieuwe Liquid glass-design. De updates werden eerst vrijgegeven aan ontwikkelaars, gevolgd door een openbare bèta in juli. Apple zal de updates in september voor iedereen beschikbaar stellen.

En misschien ook nog …

Dat al deze 7 producten in september worden aangekondigd, is vrij zeker. Maar er zitten nog andere producten in de pijplijn van Apple en er is een kans dat die ook in september worden gepresenteerd. Het kan ook zijn dat ze pas later dit jaar op de markt komen. Dit zijn ze:

AirTag 2 : Verbeterde Ultra Wideband-chip voor een beter bereik en nauwkeurigere lokalisatie, verbeterde privacybescherming.

: Verbeterde Ultra Wideband-chip voor een beter bereik en nauwkeurigere lokalisatie, verbeterde privacybescherming. Een nieuwe Apple TV 4K : Snellere chip, wifi- en Bluetooth-chip van Apple.

: Snellere chip, wifi- en Bluetooth-chip van Apple. HomePod mini 2 : Door Apple ontworpen netwerkchip, ondersteuning voor Wi-Fi 6E.

: Door Apple ontworpen netwerkchip, ondersteuning voor Wi-Fi 6E. Een nieuwe Apple Vision Pro: Nieuwe M4- of M5-chip, comfortabelere hoofdband, verbeterde Neural Engine voor Apple Intelligence.

Apple werkt ook aan de AirPods Pro 3. Er werd eerst verwacht dat die nog dit jaar op de markt zouden komen, maar inmiddels lijkt het toch 2026 te worden. Verder zijn er onder andere nog nieuwe Macs en externe beeldschermen in de maak, maar die verwachten we in elk geval niet in september.

Volg alles omtrent het iPhone 17-event!

Het iPhone 17-event vindt waarschijnlijk plaats op dinsdag 9 september. Wil je er niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!