Op deze datum vindt het iPhone 17-event (waarschijnlijk) plaats

Volgens dit gerucht bevestigen interne documenten van providers dat het iPhone 17-event vermoedelijk plaatsvindt op deze avond in september.

iPhone 17-event op deze avond in september

Als we kijken naar wat het verleden ons kan vertellen over de releasedatum van de iPhone 17, komen we op basis van de patronen tussen 2021 en 2024 uit op maandag 8 of dinsdag 9 september. En dan is de dinsdag het meest waarschijnlijk.

Apple geeft doorgaans namelijk de voorkeur aan dinsdagen voor de lancering van nieuwe iPhones. Alleen vorig jaar werd het maandag, waarschijnlijk vanwege het Amerikaanse presidentiële debat dat op dinsdag plaatsvond. Daarom verwachten we dat het iPhone 17-event op dinsdag 9 september zal plaatsvinden.

Een nieuw gerucht bevestigt dinsdag 9 september

Mobiele providers moeten hun eigen voorbereidingen treffen voor de lancering en verkoop van de nieuwe iPhones. De Duitse website iPhone-Ticker zegt dat het interne documenten van ten minste één lokale provider heeft ingezien, waarin 9 september als lanceringsdatum wordt bevestigd.

De geschiedenis leert ons ook dat er altijd een standaard patroon is na de keynote. Pre-orders zijn mogelijk vanaf de vrijdag erna en worden de volgende vrijdag verzonden. Dit betekent dat waarschijnlijk het volgende schema wordt gehanteerd:

iPhone 17-event: dinsdag 9 september

dinsdag 9 september Pre-orders: vanaf vrijdag 12 september

vanaf vrijdag 12 september Bestellingen worden verzonden en winkelverkoop begint: vrijdag 19 september

Dit kun je op het iPhone 17-event in september verwachten

Apple brengt dit jaar wederom vier iPhones uit: de iPhone 17, de iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Daarbij is de iPhone 17 Air het meest opvallende model vanwege het vernieuwde design. Volgens geruchten wordt dit de dunste iPhone ooit, met een ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter. Ter vergelijking: bij de iPhone 16 is dat 7,83 millimeter.

Naast de nieuwe iPhone 17-serie verwachten we ook dat Apple de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 aankondigt. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!