watchOS 8 concept: gedimd scherm, verbeterde Remote-app en meer

Hoewel de Apple Watch dit najaar al toe is aan watchOS 8, blijkt er nog genoeg te verbeteren te zijn. Een nieuw concept zoomt in op een nieuwe gedimde modus en een sterk verbeterde Remote-app.

watchOS 8 concept verbetert Remote-app

Oplettende lezers zullen gezien hebben dat we gisteren ook al een watchOS 8 concept besproken hebben. Het ontwerp (gemaakt door 9to5Mac) van vandaag zoomt in op een aantal specifieke onderdelen van de Apple Watch, met stuk voor stuk slimme verbeteringen.

1. Gedimd scherm

Eén van die slimme verbeteringen is de nieuwe ‘Dim Display Mode’. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een speciale modus waarmee het scherm gedimd wordt, maar je nog wel steeds de tijd af kunt lezen en een complicatie kunt zien.

Hiermee bedenkt het concept een verbeterde versie van de energiebesparingsmodus, die het scherm volledig uitschakelt. Door enkel grijstinten te gebruiken, kunnen de Apple Watch Series 5 en Series 6 toch bruikbaar blijven en nauwelijks accu gebruiken.

2. Make-over voor de Remote-app

De Remote-app is nauwelijks veranderd sinds de eerste Apple Watch, maar Apples ambities op het gebied van streaming en tv zijn wel gegroeid. Hoog tijd dus om ook de watchOS-app aan te pakken. In het concept zien we hoe het kleine scherm maximaal benut wordt.

Zo kun je per apparaat zien welke show je het meest recent gekeken hebt, zodat je met een druk op de knop verder kunt kijken. Daarna kun je direct het apparaat kiezen waarop je verder wil kijken.

Het Remote-onderdeel van de Remote-app is het concept niet vergeten: met een nieuw design kun je met je stem opdrachten geven, of snel iets pauzeren of weer afspelen. Door aan de digitale kroon te draaien kun je snel het volume van je tv regelen via de Apple TV.

3. Overige watchOS 8-ideeën

Het concept sluit af met een aantal kleinere verbeteringen. Zo is er een nieuwe weergave te zien in de vorm van een grid, die maximaal vier apps op je scherm zet. Dat maakt ze sneller en gemakkelijker aan te tikken. Handig voor mensen die niet zoveel apps op hun Apple Watch actief gebruiken. Een exclusieve (Product)RED wijzerplaat maakt het concept compleet.

Wanneer wordt watchOS 8 onthuld?

Met het einde van januari in zicht komt ook de officiële onthulling van watchOS 8 steeds dichterbij. Zoals altijd zal de nieuwe update tegelijk met nieuwe versies van iOS, macOS en tvOS gepresenteerd worden op WWDC.

De ontwikkelaarsbeurs wordt traditiegetrouw in juni gehouden. Vorig jaar is de beurs volledig digitaal georganiseerd, wat in 2021 waarschijnlijk (helaas) niet anders zal zijn.

