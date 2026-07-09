Deze populaire CarPlay-app werkt nu veel beter (en dat merk je direct) 

Een nieuwe update voor deze CarPlay-app zorgt ervoor dat je er in de praktijk veel meer aan hebt. We laten je zien om welke app het gaat.

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Deze populaire CarPlay-app werkt nu veel beter

De populaire CarPlay-app waar we het over hebben, is ChatGPT. OpenAI heeft in de nieuwste update de spraakfunctie van ChatGPT flink vernieuwd, waardoor gesprekken tijdens het autorijden veel natuurlijker verlopen. De vernieuwde stemfunctie draait op GPT-Live, een nieuwe generatie spraakmodellen van OpenAI. Het bedrijf brengt twee varianten uit: GPT-Live-1 mini voor gratis gebruikers en GPT-Live-1 voor betaalde gebruikers.

De grootste verbetering zit in de manier waarop ChatGPT gesprekken voert. Waar je voorheen vaak moest wachten tot de assistent was uitgesproken voordat je iets kon zeggen, is dat nu verleden tijd. De nieuwe stemmodus kan tegelijkertijd luisteren én praten. Daardoor voelt een gesprek veel vloeiender aan en reageert ChatGPT sneller op wat je zegt. Ook kan GPT-Live tijdens een spraakgesprek webinformatie ophalen en ondertussen gewoon doorpraten.

Handig in de auto

Omdat de ChatGPT-app met CarPlay werkt, kun je de app eenvoudig vanuit de auto gebruiken. Dankzij de vernieuwde stemtechnologie hoef je minder bewust na te denken over wanneer je kunt praten. Je kunt de assistent onderbreken, pauzes laten vallen of tussendoor een nieuwe vraag stellen, zonder dat het gesprek onnatuurlijk aanvoelt. Juist in de auto is zo’n natuurlijkere interactie heel erg handig.

OpenAI heeft daarnaast nieuwe functies toegevoegd. Zo kan ChatGPT live vertalen tijdens een gesprek en beter omgaan met langere gesprekken waarin meerdere onderwerpen aan bod komen. Ook laat de assistent met korte reacties, zoals ‘hmm’ of ‘oké’ merken dat hij nog steeds luistert. Dat maakt de interactie een heel stuk menselijker.

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De vernieuwde stemmodus wordt uitgerold voor de ChatGPT-app op iPhone, Android en het web. Omdat de app inmiddels volledig met CarPlay samenwerkt, profiteren automobilisten ook van deze verbeteringen. Gebruik je ChatGPT regelmatig tijdens het rijden, dan zul je merken dat de nieuwe update een flinke stap vooruit is. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!