‘CarPlay is onveilig’: dit automerk stopt er nu al mee

CarPlay wordt steeds populairder, maar leidt volgens een automerk ook tot onveilig rijgedrag. In deze auto’s verdwijnt CarPlay daarom binnenkort.

Dit automerk stopt met CarPlay

Moederbedrijf General Motors (GM) heeft bekendgemaakt te stoppen met Apple’s CarPlay. General Motors zit achter automerken als Chevrolet, GMC, Buick en Cadillac. Eerder was ook Opel onderdeel van General Motors, maar dat merk werd in 2017 aan Peugeot Citroën verkocht. Auto’s die vanaf volgend jaar worden gefabriceerd door General Motors hebben geen ondersteuning meer voor CarPlay.

In plaats daarvan gaat het bedrijf overstappen op een eigen besturingssysteem, dat volgens General Motors veiliger is. CarPlay is afhankelijk van een iPhone en kan daardoor nog wel eens haperen volgens het automerk. General Motors beweert dat bestuurders als gevolg van deze haperingen sneller hun telefoon erbij pakken, dat weer leidt onveilig rijgedrag. Bij een eigen systeem is dit volgens het automerk minder het geval.

‘CarPlay is onveilig’

Het is nog maar de vraag in hoeverre de beweringen van General Motors kloppen, want het bedrijf heeft hier geen onderzoek naar gedaan. Er zijn dus geen gegevens verzameld, waardoor het onduidelijk is of een eigen besturingssysteem inderdaad tot veiliger rijgedrag leidt. Bovendien noemt het automerk dat CarPlay hapert, terwijl het besturingssysteem weinig met problemen te maken heeft.

In praktijk kan juist het tegenovergestelde gebeuren. In dat geval pakt de bestuurder een iPhone er juist sneller bij, omdat er geen CarPlay is. Nu biedt CarPlay nog de optie om handsfree te bellen en commando’s uit te laten voeren met Siri. Die mogelijkheden verdwijnen zodra het automerk CarPlay verbiedt. Het blijft daarom de vraag of een eigen besturingssysteem leidt tot veiliger rijgedrag.

De daadwerkelijke reden heeft waarschijnlijk te maken met het verdienmodel achter het besturingssysteem van General Motors. Je kunt daarbij namelijk een abonnement nemen op verschillende diensten, waar het automerk flink aan kan verdienen. Door meer bestuurders naar het eigen besturingssysteem te trekken worden er meer abonnementen afgesloten. Dat zijn inkomsten die het automerk met CarPlay mis zou lopen.

Meer data voor GM

Een andere belangrijke reden om over te stappen op een eigen besturingssysteem is het verzamelen van gegevens. Met de data van bestuurders wil General Motors het rijgedrag duidelijker in kaart brengen. Bij CarPlay is het volgens het automerk minder gemakkelijk om deze data te verzamelen, mede door de privacyregels van Apple. Deze probeert General Motors vanaf volgend jaar dus te omzeilen.

Auto’s van General Motors die vanaf 2024 worden geproduceerd krijgen al geen ondersteuning meer voor CarPlay, te beginnen met de 2024 Chevrolet Blazer. Het nieuwe besturingssysteem komt voorlopig enkel nog naar nieuwe elektrische auto’s van GM. Benzine- en dieselauto’s krijgen nog wél ondersteuning voor CarPlay.

Heb je op dit moment een auto van General Motors met CarPlay-ondersteuning? Geen zorgen, want CarPlay blijft ook na 2024 voorlopig nog werken in je wagen.

