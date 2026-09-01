3 redenen waarom je straks de Apple Watch Ultra 4 wilt halen

We verwachten de Apple Watch Ultra 4 op 9 september – hier zijn drie redenen om straks voor deze nieuwe smartwatch te kiezen.

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Drie redenen voor de Apple Watch Ultra 4

Er zijn misschien wel meer redenen om voor de aankomende Apple Watch Ultra 4 te kiezen, maar wat ons betreft zijn er drie het meest overtuigend. We zetten ze voor je op een rij.

1. Verbeterde gezondheidssensoren

Vooral sporters en mensen die hun gezondheid nauwlettend in de gaten houden, hebben redenen om voor de Apple Watch Ultra 4 te kiezen. Volgens recente geruchten krijgt deze smartwatch namelijk flink verbeterde gezondheidssensoren.

Het aantal sensoronderdelen zou zelfs kunnen verdubbelen. Wat Apple precies van plan is, is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt onder meer gesproken over nieuwe functies omtrent het controleren van de bloeddruk. Een dergelijke functie zou bovendien al door de Amerikaanse FDA zijn beoordeeld. De Ultra 4 kan daarmee dus een veel uitgebreidere gezondheidsmeter worden.

2. Nieuwe chip

Een tweede belangrijke reden zit aan de binnenkant. De Apple Watch Ultra 4 krijgt naar verwachting een nieuwe S-chip, waarschijnlijk de S11 of S12. Dat is opvallend, want de laatste echte prestatieverbetering van een Apple Watch-chip stamt alweer uit 2023. De Ultra 3 en Series 11 kregen vorig jaar zelfs nog dezelfde S10-chip als hun voorgangers.

De timing is bovendien interessant. Met watchOS 27 komt er een nieuwe versie van Siri naar de Apple Watch, al moeten we daar in de EU nog wat langer op wachten. Een krachtigere chip kan ervoor zorgen dat AI-functies een stuk sneller en beter werken.

3. Design

De laatste van de drie redenen om voor de Apple Watch Ultra 4 te kiezen, is wat onzekerder. Maar daardoor misschien ook juist interessant. Er zijn namelijk tegenstrijdige berichten over het design van de Ultra 4. Volgens DigiTimes komt er een redesign, terwijl Bloomberg-journalist Mark Gurman eerder meldde dat geen van de nieuwe Apple Watch-modellen dit jaar een grote ontwerpverandering krijgt.

Toch is een kleine verrassing zeker niet uitgesloten. Apple zou bijvoorbeeld een bijzondere uitvoering of nieuw materiaal zoals keramiek kunnen introduceren. Of dat het geval is, blijft nog heel even afwachten. Als de geruchten kloppen, wordt het in elk geval vooral voor sport- en gezondheidsfanaten een interessante upgrade.

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