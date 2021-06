‘Nieuwe Apple Watch SE in 2022, Series 8 krijgt lichaamsthermometer’

Volgens Bloomberg brengt Apple in 2022 een opvolger voor de Watch SE uit. In datzelfde jaar verschijnt ook de Apple Watch Series 8. Deze zou een thermometer krijgen voor het meten van je lichaamstemperatuur.

Gerucht: Nieuwe Apple Watch SE in 2022

Dat claimt Bloomberg-journalist Mark Gurman op basis van eigen bronnen. Volgens de insider wordt 2022 een druk jaar voor de Apple Watch. Het bedrijf zou namelijk drie horloges op de markt brengen.

Te beginnen met een nieuwe Apple Watch SE. Dit horloge wordt – net als zijn voorganger – betaalbaar en zou onder meer een snellere chip krijgen. Hierdoor is de smartwatch volgens Gurman sneller in gebruik, maar meer specificaties weet hij op dit moment nog niet.

Ook nieuw in 2022: de Apple Watch Series 8. Dit horloge wordt een stuk duurder dan de SE en zou allerlei exclusieve functies krijgen. De Apple Watch 8 krijgt volgens de Bloomberg-journalist onder meer een lichaamsthermometer.

Deze kan je waarschuwen op het moment dat je lichaam te warm of te koud wordt. Sommige smartwatches, zoals een paar Fitbit-modellen, hebben al zo’n thermometer aan boord.

‘Apple Watch Sport op komst’

Verder claimt Gurman dat Apple in 2022 een heuse sportversie van de Apple Watch gaat uitbrengen. Dit stevige horloge moet bestand zijn tegen de meest barre omstandigheden, zoals extreme kou en hitte.

De Apple Watch Sports-editie, zoals we het horloge nu maar even noemen, moet het opnemen tegen horloges van onder meer Garmin en Polar. Het is niet duidelijk hoeveel deze sporteditie moet gaan kosten.

Op naar de Series 7

Het eerstvolgende horloge dat Apple uitbrengt is de Watch Series 7. We verwachten de opvolger van de Apple Watch 6 dit najaar. De Apple Watch Series 7 wordt waarschijnlijk gelijk met de iPhone 13 aangekondigd tijdens de jaarlijkse keynote, die vrijwel altijd in september plaatsvindt.

De Apple Watch 7 schijnt onder meer een nieuw design te krijgen, dat geïnspireerd is op de iPhone 12. Ook horen we regelmatig dat het horloge een vingerafdrukscanner (Touch ID) schijnt te krijgen. Wil je verder lezen over de Series 7? Check dan onderstaand overzicht voor alle geruchten.

