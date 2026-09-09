Apple presenteert Apple Watch Series 12 (met een héél grote upgrade)

Apple heeft tijdens het ‘Surprise and shine’-event de Apple Watch Series 12 gepresenteerd, met vooral grote verbeteringen aan de binnenkant.

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Apple presenteert Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 is de nieuwste generatie van de populaire smartwatch van Apple. De nieuwe versie werd onthuld tijdens de keynote op woensdag 9 september, het ‘Surprise and shine’-event. Het ontwerp van de Apple Watch is weliswaar grotendeels herkenbaar gebleven, maar Apple heeft aan de binnenkant wel degelijk een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

Met de Apple Watch Series 12 zet Apple vooral in op snelheid en gezondheid. Zo zit er een veel krachtigere processor (S11-chip) in ten opzichte van die in zijn voorganger. Dat zorgt dan ook direct voor een behoorlijke snelheidsboost. Bovendien zit er een nieuwe sensor in voor het meten van gezondheidsgegevens. Dankzij die nieuwe sensor kunnen er veel meer gegevens veel nauwkeuriger worden opgeslagen. Wil je een nieuwe Apple Watch Series 12 aanschaffen? Kijk dan zeker eens hieronder naar de beste deals!

Apple Watch Series 12

Behuizing

De Apple Watch Series 12 is er in aluminium (Donkerbrons, Lichtgoud, Zwart, Spacegrijs), titanium (Stralend Goud en Naturel) of keramiek (Parelwit en Nachtblauw). De afmetingen zijn hetzelfde als bij de Apple Watch Series 11. Alleen is de versie van keramiek wel een stukje dikker dan de andere versies.

Gezondheidsfuncties

Apple heeft wederom flink geïnvesteerd in gezondheidsfuncties. De Series 12 heeft verbeterde mogelijkheden om gezondheidsgegevens te verzamelen en te analyseren. Health Age is een nieuwe functie die ook in de Gezondheid-app wordt geïntroduceerd. Deze functie analyseert gegevens zoals je VO2Max en je slaap om je te laten zien welke gewoontes van invloed zijn op je gezondheidsleeftijd en hoe je deze kunt verbeteren.

WatchOS 27

De Apple Watch Series 12 draait uiteraard op het aankomende besturingssysteem watchOS 27. Deze software-update die we waarschijnlijk binnen een dag of zeven kunnen verwachten, brengt onder meer nieuwe gezondheidsfuncties en verbeterde trainingsmogelijkheden naar de Apple Watch.

Siri AI

Siri krijgt een eigen app in watchOS 27: Siri AI. De virtuele assistent is voortaan slimmer en kan op een natuurlijkere met je praten. Je kunt ook eerdere gesprekken terugvinden en zo gemakkelijker een vervolggesprek voeren. Nieuw is ook de functie Audio intelligentie, de auditieve tegenhanger van Visuele intelligentie. Ook is er Siri Recap, een functie die gesprekken samenvat waarvan je aantekeningen wilt maken en je kunt er afspraken mee inplannen.

Jammer genoeg moeten we in Nederland voorlopig wachten op Siri AI vanwege de Digital Markets Act (DMA). Wanneer de app hier alsnog beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Prijs

Je kunt de Apple Watch Series 12 nu al bestellen voor een bedrag van 449 euro. Je krijgt de smartwatch dan op vrijdag 18 september in huis en dan ligt ie ook in de winkels.

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