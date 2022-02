Apple Trade In: zoveel is jouw iPhone volgens Apple nog waard

Koop je een nieuwe iPhone, dan kun je je oude bij Apple inleveren via het Trade In-programma. Via het inruilprogramma krijg je dan korting op je aankoop. Maar wat heeft Apple over voor jouw gebruikte iPhone?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Trade In

Hoeveel je iPhone waard is, hangt niet alleen af van het model dat je hebt, maar ook van de staat van het toestel. Vooraf vraagt Apple je dan ook naar de conditie van je iPhone. Hoe meer gebruikerssporen, hoe minder de geschatte waarde.

Dit kun je via het Apple Trade In-programma krijgen voor jouw iPhone:

iPhone-model Geschatte waarde iPhone 12 Pro Max Tot € 715 iPhone 12 Pro Tot € 625 iPhone 12 Tot € 465 iPhone 12 mini Tot € 415 iPhone SE (2e generatie) Tot € 190 iPhone 11 Pro Max Tot € 465 iPhone 11 Pro Tot € 425 iPhone 11 Tot € 340 iPhone XS Max Tot € 295 iPhone XS Tot € 260 iPhone XR Tot € 215 iPhone X Tot € 185 iPhone 8 Plus Tot € 165 iPhone 8 Tot € 120 iPhone 7 Plus Tot € 95 iPhone 6s Plus Tot € 70 iPhone Tot € 40

Het hoogste bedrag krijg je alleen als je iPhone zo goed als nieuw is en geen schade heeft, zoals krassen, duiken, putjes of verbuigingen. Zijn ze wel aanwezig, dan kan de inruilwaarde lager uitvallen. Het bedrag dat je iPhone waard is, gebruik je voor korting op je volgende aankoop. De Apple Store-cadeaubon die je krijgt hoef je niet meteen in te zetten; dat kan ook op een later moment.

Heb je een ouder iPhone-model, of is de conditie zo slecht dat je er geen geld voor krijgt? Ook dan ontvangt Apple je iPhone graag. Hij gaat dan naar de demontagerobot Daisy. Die wint de grondstoffen in de iPhone terug, zodat het toestel kan worden gerecycled.

Demontagerobot Daisy

iPhone inruilen bij Apple

Wil je je gebruikte iPhone bij Apple inruilen? Doe dan het volgende:

Bezoek de Trade In-pagina van Apple; Scrol naar beneden en kies voor ‘Smartphone’; Voer het serienummer van je iPhone in en klik op ‘Zoeken’; Voer het modelnummer van je iPhone in en doorloop de stappen.

Apple geeft je nu een schatting van de inruilwaarde. Ga je akkoord met deze waarde, dan stuurt Apple gratis verzendmaterialen naar je op. Die gebruik je om je iPhone naar Apple te sturen. Daar wordt je iPhone geïnspecteerd.

Is de staat van de iPhone inderdaad zoals jij hebt aangegeven, dan krijg je een Apple Store-cadeaubon ter waarde van de geschatte inruilwaarde. Zo niet, dan ontvang je een nieuwe offerte. Je kunt dan akkoord gaan met die offerte, of je stuurt je iPhone gratis terug.