Elon Musk wilde Tesla aan Apple verkopen (maar de deal mislukte)

Elon Musk was naar verluidt van plan om Tesla te verkopen aan Apple, maar die deal vond uiteindelijk nooit plaats. Dit is waarom Apple het bedrijf nooit heeft overgenomen.

Musk benadert Tim Cook

Je zou het niet denken na alle recente discussies tussen Elon Musk en Apple over Twitter (of X), maar Elon Musk was van plan om Tesla aan Apple te verkopen. Jaren geleden heeft Elon Musk, de CEO van Tesla, Tim Cook benadert om een deal te bespreken voor de overname van het autobedrijf. Heel gek was dat toen niet, want het ging niet goed met het bedrijf van Elon Musk in 2020.

Dat jaar werd door Tesla Model 3 ontwikkeld, maar het bedrijf had financiële en technische problemen. Daarom besloot Musk om Tim Cook te benaderen, om een eventuele overname van Tesla door Apple te bespreken. Dat zou voor beide bedrijven voordelen kunnen hebben: Apple is (nog steeds) bezig met het ontwikkelen van de Apple Car en Tesla kon financiële steun goed gebruiken. Toch is die ontmoeting er nooit gekomen.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Apple Car nog steeds in ontwikkeling

Volgens een tweet van Musk heeft Tim Cook het verzoek namelijk geweigerd. De twee hebben elkaar daarom nooit ontmoet en een eventuele overname van Tesla door Apple nooit is besproken. De jaren daarna heeft Musk enorme successen geboekt met Tesla, waardoor het bedrijf nu niet meer in zwaar weer verkeerd. Een overname lijkt nu enorm onwaarschijnlijk, zeker gezien de onenigheid tussen Musk en Apple.

Het blijft daarom de vraag wat de overname van Tesla had kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de Apple Car. Dit project van Apple duurt al jaren en er lijkt nog geen einde in zicht te zijn. De ontwikkeling van Apple’s futuristische auto gaat zelfs zo moeizaam, dat het team achter de Apple Car tijdelijk werd opgeheven. Met de hulp van Tesla was er misschien wél al een Apple Car geweest.

Tesla ondersteunt geen Apple CarPlay

Dat blijft natuurlijk speculeren, maar het is goed mogelijk dat de overname van Tesla de ontwikkeling van de Apple Car had versneld. Nu is Tesla een van de leidende bedrijven bij het verkopen (en ontwikkelen) van elektrische auto’s. De kans is klein dat Musk en Apple verder gaan samenwerken voor de Apple Car, want Musk ziet dat nu als een van de grootste potentiële concurrenten van Tesla.

Dit is een van de redenen waarom de geavanceerde auto’s van Tesla geen CarPlay ondersteunen, maar een eigen besturingssysteem hebben. Het lijkt er niet op dat daar binnenkort verandering in komt, want Musk heeft recent nog aangegeven CarPlay te blijven weigeren. Als Tesla-gebruiker moet je het dus zonder CarPlay doen, ook na de release van CarPlay 2.0.

