Apple vs Elon Musk: ‘Tesla gaat eigen telefoon maken’

Apple, Google en Elon Musk liggen alweer een tijdje met elkaar in de clinch. Nu zegt de CEO van onder andere Tesla en Twitter dat hij misschien wel een eigen telefoon gaat maken. Wat is er nou precies aan de hand?

Tesla-twitter-telefoon van Elon Musk op komst?

We horen al jarenlang geruchten over een Tesla-telefoon, maar het is er nog nooit van gekomen. Nu gaf de CEO van Telsla en Twitter, Elon Musk, op Twitter toe dat het er misschien toch van komt. De aanleiding? Apple gaat misschien Twitter van de App Store verwijderen en daar is Elon Musk het natuurlijk niet mee eens.

Dit komt omdat Musk een aantal controversiële veranderingen gaat doorvoeren bij het net-gekochte Twitter. Hij wil er het volledige online ‘Wilde Westen’ van maken. Deze doorvoeringen zijn echter niet vrij van kritiek.

Apple’s App Store dreigt Twitter van Elon Musk eruit te gooien

Omdat Twitter volgens Musk een vrijplaats van meningen moet zijn, zien sommige adverteerders het niet meer zitten om te adverteren op het platform. In navolging dreigen Apple en Google de app van Elon Musk ook uit hun App Store en Play Store te verwijderen. De ‘vrije-meningsuiting-absolutistische’ houding van Elon Musk kan er echter toe leiden dat Twitter de richtlijnen voor deze app-marktplaatsen gaat schenden.

Er zijn nog geen tekenen dat Apple deze stap daadwerkelijk heeft overwogen, maar Elon Musk reageert alvast op Twitter. Hij zegt dat als er geen andere keus is, hij zelf een telefoon gaat maken.

Zo ver gezocht is het niet. Tesla (ook van Musk) heeft zijn eigen chiptechnologie, software met games, apps en meer dan een miljoen klanten. Het blijft nog maar de vraag of Musk deze plannen echt gaat doorvoeren, maar het is wel de zoveelste controverse deze maand rondom de rijkste man ter wereld.

De controverse rondom Twitter in het kort

Onlangs deelde Elon Musk de plannen om alle geschorste accounts weer nieuw leven in te blazen en het kan zijn dat Apple daar ook niet op zit te wachten. Zo kan voormalig president Donald Trump na alle controverse weer online zijn mening verkondigen (maar heeft dit nog niet gedaan). Daarnaast wil Musk op Twitter nieuwe ‘vinkjes‘ introduceren. Ook vind Elon dat je tweets achteraf moet kunnen aanpassen.

Al met al lijkt Twitter een plaats voor vrije meningen te worden. Critici vrezen dat dit een broedplaats voor nepnieuws gaat worden. Voornamelijk extreem-rechts en extreem-links staan daar lijnrecht tegenover elkaar.

Er is dan geen stem meer zijn voor de gematigde gemiddelde persoon. Ben jij klaar met al deze polarisatie? Lees dan snel ons artikel over hoe je zo snel mogelijk je Twitter-account kan verwijderen.

