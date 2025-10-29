Apple Kaarten vs Google Maps: dit is écht de beste navigatiedienst

Is het beter om op je iPhone te navigeren met Apple Kaarten of met Google Maps? We leggen de twee bekende navigatiediensten naast elkaar!

Apple Kaarten vs Google Maps

Het mag duidelijk zijn dat zowel Apple Kaarten als Google Maps je prima naar je bestemming kunnen loodsen. Toch zijn er best een aantal verschillen tussen beide navigatie-apps. We legen ze naast elkaar om te bepalen welke van de twee de beste navigatiedienst is.

Navigatie

Qua gebruik lijken de beide navigatie-apps best wel op elkaar. Je voert je bestemming in en de app berekent wat de beste route is en geeft vaak nog één of meerdere alternatieve routes aan. Daarbij wordt door beide apps rekening gehouden met actuele verkeersinformatie die beschikbaar is. Opvallend in ons voorbeeld is dat dezelfde route volgens Apple Kaarten 4 minuten korter duurt dan wat Google Maps inschat.

Google Maps beschikt wel over meer uitgebreide kaartdata en heeft ook meer functies. Denk aan Street View en een enorme database met POI’s (Points Of Interest) die op de kaart worden getoond. Dit is vooral handig wanneer je de app in het buitenland gebruikt.



Openbaar vervoer

Zowel Apple Kaarten als Google Maps kun je gebruiken wanneer je met de auto reist, te voet, met het openbaar vervoer of met de fiets. De meeste van deze opties werken bij allebei de apps prima, maar we kwamen wel een opvallend verschil tegen bij het openbaar vervoer.

Hoewel de ingevoerde bestemming niet volledig met het openbaar vervoer te bereiken is, geeft Google Maps toch twee opties. Daar zit dan wel bijvoorbeeld een stukje fietsen bij om op het station te komen. Je kunt er in elk geval mee verder. Dit in tegenstelling tot Apple Kaarten. Daar kregen we alleen maar een melding dat de Ov-routebeschrijving niet beschikbaar is.

Interface en design

Apple Kaarten is duidelijk wat soberder dan Google Maps. De belangrijkste informatie wordt getoond en je wordt verder niet afgeleid door informatie die je niet per se nodig hebt. Google Maps geeft juist standaard veel meer informatie. Daardoor krijg je direct een completer beeld, maar de keerzijde is dat het afleidend kan werken. Het een is niet beter dan het ander, het ligt er meer aan wat jouw voorkeur heeft.

De bediening van de interface is bij allebei de apps heel intuïtief. Vrijwel alles is direct duidelijk en we hoeven maar zelden ergens naar te zoeken. Apple Kaarten werkt over het algemeen wel net wat beter samen met Apple CarPlay dan dat Google Maps dat doet.

Data en meldingen

Er is wel een verschil in hoe beide apps met jouw data omgaan. Apple claimt locatie-gegevens niet te koppelen aan je Apple ID en is daardoor meer gericht op jouw privacy. Google heeft dat beduidend minder. Wil je niet dat Google jouw data verzamelt, dan moet je zelf op zoek naar de instelling om die uit te schakelen. Die moeite hoef je bij Apple Kaarten niet te doen.



Bij allebei de apps kun je met slechts twee keer tikken melding van ongelukken, snelheidscontroles, wegwerkzaamheden en meer. Andersom ontvang je tijdens het navigeren ook een melding wanneer andere gebruikers hebben aangegeven dat er ergens in jouw route iets aan de hand is. Google Maps lijkt hier wel iets actueler in te zijn dan Apple Kaarten, waarschijnlijk vanwege het grotere aantal actieve gebruikers.

Conclusie: Apple Kaarten vs Google Maps