Deze 3 producten kondigt Apple in februari 2025 aan (en komen al snel)

Er komen nieuwe producten van Apple aan! In februari 2025 staan drie nieuwe toestellen van Apple op de planning. Dit kun je verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple-producten

Apple heeft het eerste nieuwe product van 2025 uitgebracht! Het bedrijf heeft op dinsdag 11 februari nieuwe oortjes op de markt gebracht. Dat is niet de enige aankondiging die werd verwacht, want er Apple bereidt nog meer nieuwe producten voor die we al in februari 2025 zullen zien. Ben je benieuwd wat je deze maand van Apple kunt verwachten? Dit zijn alle toestellen die in februari verschijnen!

1. Powerbeats Pro 2

Apple is gisteren begonnen met de reeks aankondigingen van februari 2025. Het bedrijf heeft een nieuwe generatie van de Powerbeats aangekondigd. De Powerbeats Pro 2 beschikken over een verbeterd design, nieuwe geluidsfuncties en hebben voor het eerst een hartslagmeter. De oortjes zijn officieel uitgebracht, waardoor je ze nu al kunt bestellen. Ben je benieuwd naar de Powerbeats Pro 2? Bekijk hier meer over de oortjes!

2. iPad 2025

Deze week wordt opnieuw een aankondiging verwacht van Apple. Het is goed mogelijk dat de iPad 2025 wordt onthuld door het bedrijf. De tablet krijgt een nieuwe A18-chip, met ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence. Daarnaast krijgt de iPad 11 meer opslagruimte, werkgeheugen en ondersteuning voor de nieuwste Apple Pencils. Lees hier meer over de nieuwe generatie van de iPad.

3. iPhone 16E

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman kunnen we volgende week nog een aankondiging verwachten. Apple presenteert de iPhone 16E naar verluidt op dinsdag 18 februari 2025. De telefoon geldt als de opvolger van de iPhone SE 2025 en draait eveneens op de A18-chip. Daarnaast krijgt het toestel een nieuw design, verbeterde camera en meer opslagruimte. Bekijk hier alles over de goedkoopste iPhone van 2025!

Meer releases van Apple

Februari 2025 belooft een drukke maand voor Apple te worden. Dat is lang niet alles, want in maart worden nog meer producten verwacht. De MacBook Air 2025 en iPad Air 2025 staan dan op de planning. Daarnaast verwacht Gurman dat Apple nieuws naar buiten brengt over de Apple Vision Pro, de eerste ruimtelijke computer van het bedrijf. Mogelijk komt het toestel eindelijk naar meer landen, zoals Nederland en België.

Naast de nieuwe hardware werkt Apple ondertussen ook aan softwareversies voor alle toestellen. Zo zijn iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1 en watchOS 11.3.1 eerder deze week uitgebracht en komen de eerste testversies van iOS 18.4 en iPadOS 18.4 binnenkort al. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen de komende weken? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van iPhoned, zodat je direct op de hoogte bent!