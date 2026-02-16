Deze verbeteringen komen naar de eerste iPhone van 2026 (dit is wanneer)

De eerste iPhone van 2026 komt eraan en krijgt interessante verbeteringen. Wij vertellen je wat er beter wordt én wanneer je hem kunt kopen.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze verbeteringen komen naar de eerste iPhone van 2026 (en dit is wanneer)

Het lijkt erop dat iPhone 17e de eerste iPhone wordt die Apple in 2026 gaat lanceren. Maar wat kun je verwachten van de opvolger van de iPhone 16e? Wij zetten de belangrijkste verbeteringen van de eerste iPhone in 2026 op een rij!

1. Dynamic Island

De grootste verandering is dat Apple de ouderwetse notch mogelijk inruilt voor het Dynamic Island. Jon Prosser (die vaker van dit soort geruchten deelt) zegt wel dat het nog niet helemaal zeker is. Maar als het klopt, ziet de voorkant van de iPhone 17e er meteen een stuk moderner uit.

2. A19-chip (maar niet de snelste)

Onder de motorkap krijgt de iPhone 17e ook een upgrade. Er wordt gesproken over een variant van de A19-chip. Je krijgt daarmee de nieuwste iPhone-chip, maar niet de snelste uitvoering. Die blijft voorbehouden aan de Pro-modellen.

3. MagSafe komt eraan

Een van de andere verbeteringen van de eerste iPhone uit 2026 is MagSafe. De iPhone 16e kun je draadloos opladen, maar hij heeft geen MagSafe. Met de iPhone 17e komt daar verandering in.

4. Camera krijgt kleine verbeteringen

Bij de 48MP-camera achterop blijft veel hetzelfde, maar ook hier komt er een kleine upgrade om de hoek kijken. De camera krijgt betere prestaties bij weinig licht, waardoor avondfoto’s net wat mooier moeten worden.

5. (Misschien) meer kleuren

Ook aan de buitenkant lijkt er wat te gebeuren. Naast zwart en wit heeft Apple volgens geruchten een lavendelkleur op het oog, al is nog onduidelijk of die uiteindelijk echt in de winkel belandt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Standaard meer opslag

Ook qua opslag lijkt het erop dat Apple de instapper aantrekkelijker gaat maken. In plaats van 128 GB krijg je standaard 256 GB opslag. Volgens geruchten blijft de adviesprijs gelijk (719 euro), maar neem dit wel met een korreltje zout.

Dit is wanneer de iPhone 17e verschijnt

Volgens verschillende geruchten komt de opvolger van de iPhone 16e er snel aan. Zo wordt de iPhone 17e misschien al op donderdag 19 februari 2026 aangekondigd. Dat is een opvallende keuze, want Apple kiest meestal voor een release op maandag of dinsdag.

Toch zou het ook nog kunnen dat Apple kiest voor een aankondiging op maandag of dinsdag zoals ze dat vaker doen. Dan zal dit waarschijnlijk op 23 of 24 februari via een persbericht gaan, net als toen bij de iPhone 16e het geval was. De release van de iPhone 17e is dan op 2 of 3 maart.

iPhone 16e: nu stukken goedkoper

Als je nu een nieuwe iPhone wilt kopen en niet teveel uit wilt geven, dan hebben we goed nieuws. De iPhone 16e is nu een stuk goedkoper. Je hebt al een iPhone 16e voor € 539,-.

Wil je een iPhone 16e met meer geheugen? Of een bepaalde kleur? Gebruik dan onze iPhone 16e-prijsvergelijker. Daar vind je heel snel waar je de iPhone 16e het voordeligst kunt kopen.

Wil je geen enkele Apple-aankondiging missen? Houd iPhoned in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.