ChatGPT is razend populair en is nu voor nog meer landen beschikbaar in de App Store op de iPhone. Zit Nederland daar deze keer ook bij?

ChatGPT-app komt naar de App Store in 40+ landen

We hadden al eerder gezegd dat de officiële ChatGPT-app nu beschikbaar is, maar jammer genoeg bleek dat alleen nog voor Amerika te zijn. Inmiddels is ChatGPT nu in meer dan veertig landen in de App Store te vinden.

Toch blijft het jammer. Want de app is nog steeds niet beschikbaar in de Nederlandse App Store. In bijvoorbeeld de Duitse App Store is de ChatGPT-app nu well te vinden. Wanneer je dus écht niet meer wilt wachten, kun je altijd nog een Duits Apple ID maken.

Maar wij raden aan toch nog even geduld te hebben. Waarschijnlijk komt de app binnenkort ook bij ons beschikbaar in de App Store. En dan kun je de app gewoon downloaden met je eigen Apple-account.

ChatGPT in de App Store: dit kun je ermee

De app is gratis te installeren en is kosteloos te gebruiken als je een account hebt. Bovendien is de ChatGPT-app volledig vrij van advertenties. De app werkt vrijwel hetzelfde als de website en je krijgt dan ook toegang tot alle functies van ChatGPT, maar dan in een app-vorm.

Pas op voor onofficiële apps

Je moet wel even opletten, want op dit moment vind je in de App Store veel onofficiële ChatGPT-apps. Het nare is dat deze apps wél geld kosten. Zo is een versie van de chatbot gratis te downloaden in de App Store, maar betaal je vervolgens voor een abonnement wekelijks 9,99 euro of jaarlijks maar liefst 59,99 euro. Niet doen dus!

Zelf aan de slag met ChatGPT

Je moet dus in Nederland nog even wachten voordat je de app uit de App Store kunt halen. Maar wil je toch eens proberen wat je precies met deze AI-bot kunt doen? Dat kan! Om de dienst te gebruiken, hoef je alleen een account aan te maken op de website van ChatGPT en OpenAI. Vervolgens heb je gratis toegang tot de chatbot.