ChatGPT in de App Store moet je niet downloaden (dit is waarom)

De ChatGPT-app is er nu ook voor je iPhone, maar je kunt de app beter niet downloaden uit de App Store. Wat is er aan de hand?

ChatGPT kost geld in de App Store

ChatGPT neemt snel aan populariteit toe op het internet. De dienst maakt het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt. Op het internet is deze dienst gratis, je hoeft enkel een account te maken om de dienst te gebruiken.

Opmerkelijk is dat de dienst wél geld kost in de App Store. De chatbot is gratis te downloaden in de App Store, maar om de dienst daadwerkelijk te gebruiken dien je een abonnement af te sluiten. En dit is niet zo maar een abonnement: per week betaal je 9,99 euro en jaarlijks maar liefst 59,99 euro. Oppassen dus, want de dienst is gewoon gratis beschikbaar op internet.

ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 onbetrouwbare app

De app is bovendien erg onbetrouwbaar, want het lijkt er niet op dat de app daadwerkelijk verbonden is met Open AI. De makers hebben namelijk geen connectie met de ontwikkelaars van de echte ChatGPT of de chatbot zelf. Mocht je de app ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 dus tegenkomen in de App Store: niet downloaden.

Gebruikers die de app wél hebben gedownload, klagen over de slechte kwaliteit van de chatbot. De AI geeft irrelevante of algemene antwoorden op de vragen die gebruikers stellen. Dit bevestigt het vermoeden dat de chatbot helemaal niet is verbonden met Open AI. De app heeft inmiddels behoorlijk wat reviews, die zowel positief als negatief zijn.

App Store filtert onbetrouwbare apps vaak eruit

De App Store staat bekend om het strenge beleid dat Apple voert als het aankomt op het wel of niet toelaten van apps. Daarom is het opmerkelijk dat ChatGPT-app aan de criteria van de App Store voldoet.

Het aanbieden van een gratis app met vervolgens wel een betaald abonnement is overigens een van de makkelijkste vormen van oplichting in de App Store. Oplichters maken apps als virusscanners, wachtwoordgenerators en VPN-apps in de hoop nietsvermoedende gebruikers voor de gek te houden. Volgens cijfers van Sensor Tower halen dergelijke apps 80.000 dollar per maand binnen.

Grote doorbraak van AI met chatbot

De grote populariteit van ChatGPT lijkt de grote doorbraak van AI te zijn. Nu iedereen gebruik kan maken van Open AI is het gebruik veel laagdrempeliger. Zo wordt de dienst al ingezet om schoolopdrachten, mailtjes, verslagen en berichten te schrijven. Bovendien gebruiken academici de dienst om (delen van) onderzoek te schrijven. ChatGPT wordt dus breed ingezet door verschillende doelgroepen.

Wil jij de gratis versie van de chatbot proberen? Check dan de webpagina van ChatGPT!

