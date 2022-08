Dit zijn de drie beste manieren om een AirTag op je fiets te verstoppen

De AirTag is ontzettend handig om je zoekgeraakte spullen op te sporen, maar je kunt de tracker natuurlijk ook aan je fiets bevestigen. Zo weet je altijd waar je fiets staat én wanneer er iemand met jouw tweewieler aan de haal gaat. iPhoned laat je de drie beste manieren zien om een AirTag op je fiets te verstoppen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie manieren om een AirTag op je fiets te verstoppen

Een AirTag is eigenlijk het perfecte apparaatje om aan je fiets te hangen. Je weet dan altijd waar je fiets staat en je kunt achterhalen wanneer er iemand met je fiets aan de haal gaat. Het probleem is alleen: waar maak je de AirTag vast?

Een AirTag in het zicht aan het stuur hangen is natuurlijk niet handig. Dan wordt de AirTag meteen weggegooid wanneer iemand je fiets ‘leent’. Daarom moet je de AirTag op je fiets verstoppen. De AirTag is dan uit het zicht en zo kan hij niet meer opgemerkt worden.

Uiteraard moet de AirTag daarvoor ook goed vastzitten. iPhoned laat je drie manieren zien waarmee je een AirTag op je fiets kan verstoppen én waarmee hij goed vastzit. Niet vergeten, bij al deze oplossingen moet je wel nog even een AirTag los aanschaffen. Die zit namelijk niet inbegrepen.

AirTag in je fietsbel met de AirBell

Een van de slimste ideeën voor een AirTag op je fiets vinden we toch wel de AirBell. Zoals de naam al doet vermoeden, verstop je hiermee een AirTag in de fietsbel. Hij is gemaakt voor elk fietsstuur met een diameter van 22mm en ziet er ook nog eens onopvallend uit. De AirBell is vrij makkelijk te bevestigen en kost 26,99 euro.

AirTag onder je zadel

Een goede plek voor een AirTag is onder je zadel. Maar je kunt hem natuurlijk niet zomaar ergens tussen steken. Het zadel opensnijden en de AirTag in de voering proppen is ook niet het slimste idee. Bovendien hebben de meeste moderne zadels een gel binnenin of bestaan ze zelfs geheel uit leer.

Dan kan je beter een AirTag-houder kopen voor onder je fietszadel. De AirTag zit dan goed vast en hij is niet te zien. De LAUT AirTag houder (14,90 euro) voor de fiets is dan een prima oplossing. De houder bestaat uit twee delen die je om je AirTag klikt en je maakt hem vast met twee schroeven stevig vast onder je zadel.

AirTag in je fietsband

Een ietwat rigoureuze oplossing, maar het kan: een AirTag in je fietsband stoppen. Let op! Dit kun je niet zomaar met elke fietsband doen. Je hebt hiervoor speciale banden nodig.

Deze ‘tubeless’ buitenbanden hebben geen binnenband en daarom is er voldoende ruimte om de AirTag in de fietsband te verstoppen. De banden zijn te koop bij speciale fietsenwinkels en hebben nog een voordeel: bij een lekke band kun je ze razendsnel dichten met een speciaal middel.

Heb je zo’n band? Of ga je binnenkort overstappen naar dit speciaal type fietsband? Dan is de Stealth Tubeless Tag Houder misschien wel iets voor jou. Hij kost 19,99 euro en het is de beste manier om een AirTag op je fiets te verstoppen.

Lees meer: Verstop een AirTag in je fietsband – en raak nooit meer je fiets kwijt

AirTag kopen

Voor al deze manieren om een AirTag te verstoppen, heb je natuurlijk wel een AirTag nodig. Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht in onze AirTag-prijzenvergelijker. Dan weet je in ieder geval dat je niet teveel gaat betalen!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!