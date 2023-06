Deze 5 nieuwe AirDrop-functies komen naar je iPhone met iOS 17

Apple heeft iOS 17 aangekondigd en AirDrop krijgt er een aantal handige nieuwe functies bij. Dit is waarom AirDrop véél beter wordt.

Apple kondigt iOS 17 aan

Zoals ieder jaar heeft Apple op de WWDC een reeks nieuwe software-updates aangekondigd. Dit jaar komt iOS 17 naar je iPhone en Apple heeft de eerste functies al onthuld. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Dagboek-app naar je telefoon. En dat is niet alles, want AirDrop krijgt er ook een aantal functies bij in iOS 17.

AirDrop was al één van de handigste functies voor het delen van bestanden tussen iPhones, iPads en Macs. Je deelt de bestanden dan via bluetooth en hebt dus geen internet nodig. Zo gaat er bijvoorbeeld geen kwaliteit verloren bij het delen van foto’s via AirDrop. In iOS 17 wordt AirDrop nóg beter. Wij zetten de nieuwe functies voor je onder elkaar.

1. NameDrop

De belangrijkste uitbreiding van AirDrop in iOS 17 is NameDrop. De feature is een uitbreiding van AirDrop en is bedoeld om contactgegevens snel te delen met een andere iPhone of Apple Watch. Dit doe je met NameDrop door de twee iPhones bij simpelweg elkaar te houden – of een iPhone en een Apple Watch.

Zodra je twee iPhones dichtbij elkaar houdt, verschijnt de contactkaart van de andere iPhone automatisch in beeld. Je bepaalt zelf welke gegevens in je contactkaart staan. Dit zijn gegevens als een profielfoto, mailadres en telefoonnummers. Zo is het dus veel makkelijker om je contactgegevens te delen.

2. Bestanden delen wordt makkelijker

Het wordt in iOS 17 ook makkelijker om bestanden te delen via AirDrop. Voor het delen van bestanden is het in iOS 17 voldoende om twee iPhones dichtbij elkaar te houden, net als bij NameDrop. Je iPhone herkent de andere iPhone (of Apple Watch) dan automatisch. Je hoeft de andere contactpersoon dus niet meer handmatig te selecteren bij het delen van bestanden, zoals nu nog wel het geval is.

3. AirDrop afmaken via internet

Het grote voordeel van AirDrop was tot nu toe dat je geen internet nodig had om bestanden over te zetten. Je bespaart hiermee veel mobiele data, maar er kleeft ook een nadeel aan. Je moet namelijk in de buurt blijven van de andere iPhone om de bestanden over te zetten. Als je niet meer in de buurt bent en de AirDrop nog niet compleet is, stopt de download direct.

Hier komt in iOS 17 verandering in, want je krijgt dan de mogelijkheid om AirDrop af te maken via internet. Zo hoef je dus niet meer in de buurt te blijven van de andere iPhone. Dit is vooral handig bij het overzetten van grotere bestanden als video’s. Om AirDrop via internet af te maken in iOS 17 moet je wel ingelogd zijn bij iCloud.

4. SharePlay via AirDrop in iOS 17

In iOS 17 wordt SharePlay uitgebreid naar AirDrop. Hierdoor is het straks mogelijk om een gedeelde activiteit te beginnen via AirDrop, door simpelweg twee iPhones dichtbij elkaar te houden. Met SharePlay kan je vervolgens samen naar dezelfde muziek luisteren of samen een film kijken.

5. Communicatiebeveiliging komt naar AirDrop

De feature Communicatiebeveiliging (ook wel Communication Safety genoemd) komt in iOS 17 ook naar AirDrop. De functie moet kinderen (en volwassenen) waarschuwen wanneer ze naaktfoto’s ontvangen of willen versturen. Zodra Communicatiebeveiliging is ingeschakeld, herkent je iPhone aan de hand van kunstmatige intelligentie dat een foto naaktbeelden bevat.

Met Communicatiebeveiliging worden naaktfoto’s vervolgens automatisch vervaagd. Je krijgt dan een waarschuwing te zien, waarin staat dat de beelden gevoelige inhoud bevatten. Je bepaalt vervolgens zelf of je de foto wel of niet bekijkt. Hiermee probeert Apple het versturen en ontvangen van ongewenste naaktfoto’s via AirDrop tegen te gaan in iOS 17.

Meer weten over iOS 17?

De nieuwe iOS-update bevat dus een behoorlijk aantal handige functies voor AirDrop, die het delen van bestanden net wat makkelijker en veiliger maken. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies wel op jouw iPhone werken. Ook verklapt Apple met iOS 17 al een aantal functies van de iPhone 15. Lees hier welke dat zijn!

