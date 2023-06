iPhone als nachtklok – dit is de nieuwe Stand-by modus in iOS 17

Apple heeft een nieuwe functie geïntroduceerd voor je iPhone, waarmee je telefoon als volwaardige wekker functioneert. Zo ziet de nieuwe Stand-by modus op je iPhone in iOS 17 eruit en dit kun je ermee.

Apple onthult iOS 17

Tijdens de WWDC 2023 heeft Apple zoals verwacht iOS 17 gepresenteerd. De update brengt veel verbeteringen naar je iPhone, zo komt er een Journal-app (dagboek) naar je telefoon en wordt AirDrop uitgebreid met NameDrop. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17.

Nog een compleet nieuwe functie voor je iPhone in iOS 17 is de Stand-by modus. Met de feature is het straks mogelijk om je telefoon te gebruiken als volwaardige wekker of ondersteuning op bijvoorbeeld je bureau. Je iPhone ligt dan in een horizontale of verticale stand en laat alleen informatie zien die jij belangrijk vindt. Wij vertellen je hoe de nieuwe Stand-by modus op je iPhone werkt.

Stand-by modus op je iPhone in iOS 17

Bij de nieuwe Stand-by functie voor je iPhone krijg je schermvullende informatie te zien die vanaf een afstand goed leesbaar is. Je bepaalt zelf wat er precies wordt weergegeven op het Stand-by scherm. Je hebt dan de keuze uit verschillende widgets, foto’s, verschillende soorten klokken en Live activiteiten. En het goede nieuws: de functie werkt ook bij iPhones zonder always-on scherm!

Stand-by is voornamelijk handig om je iPhone als ondersteuning op de achtergrond te gebruiken. Zo dient je telefoon straks als wekker op je nachtkastje of als agenda op je bureau. Om de Stand-by modus in te schakelen moet je iPhone wel aan de oplader aangesloten zijn. Heb je een iPhone 14 Pro (Max)? Dan is Stand-by met het always-on display altijd actief.

Dit is wanneer iOS 17 verschijnt

De nieuwe Stand-by modus is dus één van de vele functies die naar je iPhone komen in iOS 17. Het is nog even wachten totdat iOS 17 verschijnt, want Apple brengt de definitieve update doorgaans pas uit in het najaar. De nieuwe iOS-update wordt dan tegelijk met de iPhone 15 gelanceerd. De verwachting is dat dit in de tweede of derde week van september gebeurt, nog even wachten dus.

Tot die tijd duiken er ongetwijfeld nog allerlei nieuwe functie van iOS 17 op, waarvan we je bij iPhoned uiteraard op de hoogte zullen houden.