Fitbit Air vs Apple Watch SE 3: welke betaalbare wearable moet je kopen?

Zoek je een betaalbare wearable om je gezondheid te tracken, dan zijn de Fitbit Air en de Apple Watch SE 3 goede opties – tijd voor een vergelijking!

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Fitbit Air vs Apple Watch SE 3

Op het eerste gezicht lijken de nieuwe Fitbit Air en de Apple Watch SE 3 concurrenten, maar ze richten zich eigenlijk op twee totaal verschillende gebruikers. De Fitbit Air is een minimalistische fitness-tracker zonder scherm die vooral draait om gezondheid, herstel en slaap. De Apple Watch SE 3 is juist een volwaardige smartwatch die naast gezondheidsfuncties ook meldingen, apps en communicatie biedt.

Dit zie je uiteraard ook terug in de prijs. De Fitbit Air koop je namelijk al voor € 99,99 en voor de Aple Watch SE 3 moet je een bedrag van € 238,95 neertellen.

Overeenkomsten

Ondanks hun verschillende aanpak hebben beide wearables ook veel overeenkomsten. Zowel de Fitbit Air als de Apple Watch SE 3 kunnen:

Je hartslag 24 uur per dag meten.

Slaap registreren en analyseren.

Activiteiten en workouts bijhouden.

Gezondheidsinzichten geven.

Je helpen om meer te bewegen en gezonder te leven.

Fitbit Air: minder afleiding, meer focus

De Fitbit Air is misschien wel de opvallendste wearable van 2026. Het apparaat heeft namelijk geen scherm. In plaats daarvan draag je een lichte sensor van slechts 12 gram die continu gezondheidsgegevens verzamelt. Daardoor heeft de Fitbit Air een aantal voordelen ten opzichte van de Apple Watch SE 3.

1. Veel langere batterijduur

De Fitbit Air gaat tot ongeveer een week mee op één batterijlading. De Apple Watch SE 3 moet doorgaans dagelijks of om de dag aan de oplader. Vooral voor slaap-tracking is dat een groot voordeel.

2. Veel lichter en comfortabeler

Met zijn gewicht van zo’n 12 gram merk je de Fitbit Air nauwelijks tijdens het dragen. Vooral ’s nachts is dat prettig.

3. Geen notificaties en afleiding

Veel mensen kopen een smartwatch en ontdekken vervolgens dat ze de hele dag meldingen ontvangen. De Fitbit Air doet bewust niet mee aan die trend. Geen berichten, geen apps, geen telefoontjes. Alleen maar gezondheids- en fitnessgegevens.

4. Lagere instapprijs

Met een prijs van ongeveer 100 euro is de Fitbit Air aanzienlijk goedkoper dan de Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE 3: veel meer dan een fitness-tracker

De Apple Watch SE 3 is veel meer dan een fitness-tracker. Hij verzamel took wel gezondheidsgegevens, maar is daarnaast eigenlijk een verlengstuk van je iPhone. Je hebt dus veel meer opties en mogelijkheden dan bij de Fitbit Air.

1. Veel meer functies

De Apple Watch SE 3 draait op watchOS en ondersteunt duizenden apps. Je kunt berichten beantwoorden, agenda-afspraken bekijken, muziek bedienen en nog veel meer. Dat kan de Fitbit Air simpelweg allemaal niet.

2. Meldingen en communicatie

Op een Apple Watch ontvang je onder meer WhatsApp-berichten, e-mails, Agenda-herinneringen, telefoongesprekken en meldingen van apps. Bij de Fitbit Air ontbreekt een scherm volledig.

3. GPS, navigatie en geavanceerde workouts

De Apple Watch SE 3 beschikt over ingebouwde GPS, uitgebreide workout-functies, routebegeleiding en sportanalyse. Voor hardlopers, fietsers en sporters die veel trainingsdata willen bekijken, biedt Apple beduidend meer mogelijkheden.

4. Veiligheidsfuncties

De Apple Watch beschikt onder meer over valdetectie, SOS-functies en in sommige uitvoeringen mobiele connectiviteit zonder dat je een iPhone in de buurt hebt. Dat zijn functies die je niet terugvindt op de Fitbit Air.

5. Apple Pay

Met de Apple Watch SE 3 kun je contactloos betalen vanaf je pols. Ook dat ontbreekt op de Fitbit Air.

Conclusie: Fitbit Air vs Apple Watch SE 3

De Fitbit Air en Apple Watch SE 3 zijn eigenlijk geen directe concurrenten. De Fitbit Air is een moderne fitness-tracker die gezondheid centraal stelt en afleiding minimaliseert. De Apple Watch SE 3 is een volwaardige smartwatch die veel meer functies biedt dan alleen gezondheidsmetingen.

Wil je vooral inzicht in je slaap, herstel en dagelijkse activiteit zonder voortdurend meldingen te ontvangen? Dan is de Fitbit Air een prima keuze. Zoek je een verlengstuk van je iPhone met apps, meldingen, Apple Pay en uitgebreide sportfuncties? Dan blijft de Apple Watch SE 3 de wearable die je moet hebben. Daar moet je dan ook wel heel wat meer geld voor over hebben.

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