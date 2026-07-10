Waarom dit een héél goed moment is om de iPhone 17 (Pro) te halen

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? Wacht dan niet te lang, want dit is een héél goed moment om de iPhone 17 (Pro) te halen.

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Prijsstijgingen bij Apple

Opgelet als je binnenkort een nieuwe iPhone, iPad of Mac gaat kopen! Apple heeft vorige maand een aantal verrassende prijsstijgingen doorgevoerd. De prijzen van vrijwel alle Macs en iPads zijn per direct verhoogd. Bij de Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini en de Apple Vision Pro heeft Apple eveneens hogere startprijzen aangekondigd. Je betaalt nu dus meer voor die Apple-apparaten, maar daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij.

Apple heeft aangegeven dat onderdelen zoals geheugen en opslag veel duurder zijn geworden. Deze onderdelen zijn nodig voor vrijwel ieder Apple-apparaat, waardoor prijsverhogingen onvermijdelijk zijn. Om die reden zijn de iPads, Macs en HomePods al duurder geworden. In september brengt Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods uit, die volgens geruchten ook te maken krijgen met prijsverhogingen in 2026.

Duurdere iPhones

Apple brengt in september traditiegetrouw nieuwe iPhones en Apple Watches uit. Voor deze toestellen zijn nog geen prijsverhogingen aangekondigd, omdat Apple vermoedelijk wacht op de release van de nieuwe apparaten. De iPhone 18 Pro (Max) en Apple Watch Series 12 worden naar verluidt duurder door de grote vraag naar opslag en geheugen. Het lijkt daardoor zo goed als zeker dat je in 2026 meer betaalt voor je nieuwe iPhone of Apple Watch.

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Dat heeft ook invloed op de prijzen van eerdere iPhones, want die worden doorgaans goedkoper bij de release van een nieuwe iPhone. Nu de iPhone 18 Pro (Max) duurder lijkt te worden, is het de verwachting dat de iPhone 17 (Pro) weinig in prijs zal dalen. Dit is daarom een goed moment om de iPhone 17 (Pro) te halen, want nu is de telefoon nog overal op voorraad. Daar komt in september verandering in, die maand stopt Apple de productie van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 (Pro) halen

Ben jij aan het wachten op een lagere prijs bij de iPhone 17, iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max? Dat kun je beter niet doen, want de toestellen blijven de komende maanden waarschijnlijk rond dezelfde prijs hangen. Mogelijk worden ze zelfs duurder door prijsverhogingen bij Apple en een afnemende voorraad bij aanbieders. De reguliere iPhone 18 verschijnt waarschijnlijk pas in 2027, waardoor een tussentijdse prijsverhoging bij de iPhone 17 in september niet is uitgesloten.

Wil je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? In dat geval is dit het beste moment om de iPhone 17, iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max te kopen. Na de release van de duurdere iPhone 18 Pro (Max) worden weinig prijsverlagingen verwacht en nu zijn alle toestellen nog op voorraad. Ben je benieuwd naar de laagste prijzen van de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max? Bekijk hier waar je de telefoons het voordeligst in huis haalt:

iPhone 17

De iPhone 17 haal je als los toestel voor € 816,99 in huis. Voor die prijs krijg je de A19-chip, ondersteuning voor Apple Intelligence en een geavanceerd camerasysteem. Wil je geld besparen? Kies dan voor de iPhone 17 in combinatie met een abonnement. Je krijgt dan niet alleen exclusieve voordelen bij je mobiele abonnement, maar kunt het toestel ook gespreid over twee jaar afbetalen. Bekijk de iPhone 17 met abonnement hier:

iPhone 17 Pro

Vind je de camera van je volgende iPhone belangrijk? Dan kun je het beste voor de iPhone 17 Pro kiezen, die is voorzien van maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. De telelens kan tot 8 keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bij de frontcamera krijg je 18 megapixel met ondersteuning voor Middelpunt. De iPhone 17 Pro draait op de A19 Pro-chip en werkt met alle functies van Apple Intelligence. Voor de iPhone 17 Pro als los toestel betaal je € 1.169,-, hieronder zie je welke opties je hebt als je een abonnement aanschaft bij de iPhone 17 Pro:

iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is zonder twijfel de beste iPhone van dit moment. Bij de telefoon krijg je een 6,9-inch scherm en een accuduur van maar liefst 37 uur. Je kunt bij de iPhone 17 Pro Max kiezen voor opslagopties tot 2 TB, dat nooit eerder bij een iPhone mogelijk was. Voor de iPhone 17 Pro Max als los toestel betaal je € 1.298,-. Vind je dat te duur? Bekijk dan hier hoe je bespaart door voor de iPhone 17 Pro Max met een abonnement te kiezen: