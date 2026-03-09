iPad Air M4 vs MacBook Neo: deze kun je beter (niet) kiezen in 2026

Apple heeft onlangs zowel een nieuwe iPad Air als een volledig nieuwe MacBook Neo gepresenteerd – dit is voor jou de beste keuze in 2026!

iPad Air M4 vs MacBook Neo

De nieuwe MacBook Neo en 13-inch iPad Air M4 koop je voor prijzen die niet heel erg uit elkaar liggen, dus mogelijk vraag je je af welke van de twee je het beste (niet) kunt kiezen. We vergelijken de toestellen met elkaar zodat je de juiste keuze kunt maken.

De belangrijkste verschillen zijn natuurlijk dat de iPad Air een tablet is en de MacBook Neo een laptop. Daarbij heeft de Air een touchscreen en de Neo een toetsenbord. Je kunt voor de iPad optioneel een toetsenbord kopen, maar dan ben je nog 349 euro duurder uit.

iPad Air 2026 (M4) MacBook Neo 13 inch (of 11 inch) Liquid Retina display 13 inch Liquid Retina display M4-chip A18 Pro-chip 128 GB, 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag 256 of 512 GB opslag 12 GB werkgeheugen 8 GB werkgeheugen Tot 10 uur video’s kijken Tot 16 uur video’s kijken Blauw, Paars Sterrenlicht en Spacegrijs Zilver, Blush, Citrus en Indigo Vanaf 869 euro (11 inch voor 669 euro) Vanaf 699 euro

Behuizing

Wil je jouw tablet of laptop graag vaak met je meenemen, dan is het formaat en het gewicht natuurlijk van belang. De 13-inch Air meet 280,6 x 214,9 x 6,1 mm en weegt 616 gram. De Neo komt respectievelijk op 297,5 x 206,4 x 12,7 mm en 1230 gram. Dat de Neo dubbel zo zwaar is en dichtgeklapt ook dubbel zo dik, is natuurlijk geen verrassing. Voor de rest lopen de afmetingen niet eens zo erg uiteen.

Scherm

Beide apparaten hebben een 13 inch Liquid Retina display, alleen is dat van de Air natuurlijk een touchscreen. Het scherm van de Neo heeft een resolutie van 2408 x 1506 pixels, dat van de Air komt op 2732 x 2048 pixels. De helderheid van de schermen is wel ongeveer vergelijkbaar

Camera iPad Air 2026.

Camera

Op de MacBook Neo vinden we een 1080p FaceTime HD‑camera, op de iPad Air M4 een 12-MP groothoekcamera. Beide camera’s zijn bedoeld voor gebruik bij videobellen en daar ook prima geschikt voor.

Prestaties

Hier zien we een wat groter verschil. De MacBook Neo draait namelijk op een A18 Pro-chip met 8 GB werkgeheugen. Die A18 Pro komt ongeveer overeen met de prestaties van een M1-chip. De iPad Air draait echter op een M4-chip met 12 GB aan werkgeheugen, dus die is toch wel een heel stuk sneller. Maar het is natuurlijk de vraag of je die extra snelheid ook echt nodig hebt.

De MacBook Neo heeft standaard 256 GB opslagruimte, maar je kunt ook kiezen voor 512 GB. In dat geval krijg je er ook Touch ID bij. Dit kost je wel 100 euro extra. Bij de iPad Air M4 is de standaard 128 GB. Wil je 256 GB, dan betaal je al 999 euro. Je kunt ook kiezen voor 512 GB of 1 TB, maar dan komt er bij elke stap nog zo’n 250 euro bij.

Toetsenbord MacBook Neo

Batterij

Kijken we naar de batterijduur, dan komt de Neo juist weer beter uit de bus. Daarmee kun je tot 16 uur video’s kijken. Dat is iets wat je met de Air maar zo’n 10 uur lang kunt doen. Toch een heel verschil.

Voordelen iPad Air 2026 Snellere chip met veel meer werkgeheugen

Snellere chip met veel meer werkgeheugen Veel platter en lichter

Veel platter en lichter Touchscreen Nadelen iPad Air 2026 Kortere batterijduur

Kortere batterijduur Standaard geen toetsenbord

Standaard geen toetsenbord Snel flink duurder als je meer opslagruimte wilt

Voordelen MacBook Neo Vast toetsenbord

Vast toetsenbord Langere batterijduur

Langere batterijduur Standaard al 256 GB opslagruimte Nadelen MacBook Neo Niet zo’n snelle chip en minder werkgeheugen

Niet zo’n snelle chip en minder werkgeheugen Dikker en zwaarder

Dikker en zwaarder geen touchscreen

iPad Air M4 met toetsenbord.

Conclusie

Het belangrijkste om je af te vragen bij het maken van een goede keuze, is waar je het apparaat voor gaat gebruiken. Ben je van plan om veel zware apps en games te gaan draaien, dan heeft de Neo waarschijnlijk te weinig te bieden. Een snelle processor en veel werkgeheugen is dan namelijk wat je vooral nodig hebt. Verder is het belangrijk om te bedenken of je een touchscreen nodig hebt en of je een toetsenbord nodig hebt. Kies je voor de Air, dan kun je voor allebei kiezen. Je moet dan wel afzonderlijk een toetsenbord erbij kopen, wat de totale prijs al snel een stuk hoger maakt. Hetzelfde geldt wanneer je meer opslagruimte wilt hebben. Ben je niet van plan om zware taken uit te voeren en heb je geen touchscreen nodig? Dan voldoet de Neo al snel aan al je wensen en ben je in verhouding dus goedkoper uit. Alleen als je meer dan 512 GB opslagruimte nodig hebt, ben je alsnog aangewezen op de iPad Air M4. Mocht je genoeg hebben aan een kleiner scherm, dan zou je nog voor de iPad Air M4 van 11 inch kunnen kiezen om alsnog wat geld te besparen.

MacBook Neo of iPad Air 2026 kopen?

Ben je van plan om de MacBook Neo of iPad Air M4 aan te schaffen? Plaats dan zo snel mogelijk een pre-order. De nieuwe Apple-apparaten verschijnen op 11 maart in de winkels, maar vaak is de voorraad in het begin beperkt. Dus hoe eerder je bestelt, hoe groter de kans dat je niet naast het net vist. Hieronder staan alvast linkjes naar de bekende webshops!