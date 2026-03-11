Deze 7 Apple-producten zijn nú te koop – en dit zijn de laagste prijzen

Apple heeft maar liefst zeven nieuwe producten aangekondigd, die nú te koop zijn. Dit zijn de laagste prijzen van alle Apple-apparaten!

Nieuwe Apple-producten nu te koop

Het is een drukke maand voor Apple! In de week van 2 maart 2026 heeft het bedrijf maar liefst zeven nieuwe producten uitgebracht. Op woensdag 4 maart gingen deze toestellen in de voorverkoop, sinds woensdag 11 maart 2026 liggen ze in de winkels. Ben je benieuwd welke nieuwe Apple-producten er sinds woensdag 11 maart te koop zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar én laten zien waar je ze het beste in huis kunt halen!

1. iPhone 17e

Apple heeft op 2 maart de eerste iPhone van 2026 aangekondigd! De iPhone 17e is die dag gepresenteerd en ligt sinds woensdag 11 maart in de winkels. Het instapmodel van de iPhone 17-serie draait op de A19-chip en beschikt over MagSafe. Je krijgt standaard 256 GB aan opslagruimte bij te iPhone 17e, die verkrijgbaar is in de kleuren zwart, wit en zachtroze. Bekijk hier waar je de iPhone 17e direct in huis haalt:

2. iPad Air 2026

De iPad Air maakt in 2026 de overstap naar de razendsnelle M4-chip. Dat betekent dat de tablet nog sneller en krachtiger, maar dat zie je niet terug in de prijs. Je haalt de iPad Air 2026 voor 669 euro bij Apple. Voor die prijs krijg je het 11-inch model met 128 GB aan opslagruimte. Wil je toch een groter scherm? In dat geval kun je ook voor de 13-inch uitvoering kiezen bij de iPad Air 2026. Bekijk hier waar je de tablet het voordeligst in huis haalt:

3. MacBook Neo

De belangrijkste aankondiging van de maand is zonder twijfel de MacBook Neo. Het nieuwe instapmodel is veel goedkoper en draait op de A18 Pro-chip. Je kunt bij de voordelige MacBook kiezen uit een reeks vrolijke kleuren, waarmee het de kleurrijkste laptop van Apple in jaren is. Wil je geld besparen bij je volgende Mac? In dat geval is de MacBook Neo de beste keuze voor jou in 2026. Hier krijg je de nieuwe MacBook:

4. MacBook Air 2026

Apple heeft niet alleen een compleet nieuwe MacBook uitgebracht, maar heeft eerdere MacBooks ook een update gegeven. Dat geldt voor de MacBook Air, die in 2026 de overstap maakt naar de M5-chip. Bij de nieuwe generatie van de laptop krijg je dubbel zoveel opslagruimte, want de MacBook Air komt voortaan standaard met 512 GB opslag. Wil je weten hoeveel je daarvoor betaalt? Bekijk hier waar je de MacBook Air 2026 als eerste in huis haalt:

5. MacBook Pro 2026

Naast het instapmodel van de MacBook en de MacBook Air heeft ook de MacBook Pro een nieuwe processor gekregen. Apple heeft de MacBook Pro in 2025 al voorzien van de M5-chip, daar zijn nu de M5 Pro- en de M5 Max-chip bijgekomen. Bij de nieuwe uitvoeringen van de MacBook Pro krijg je standaard 1 TB aan opslagruimte en 24 GB aan werkgeheugen. Je hebt de keuze uit een 14- en 16-inch uitvoering, die je hier kunt bestellen:

6 + 7. Studio Display (XDR)

Bij de nieuwe MacBooks van 2026 heeft Apple ook nieuwe generaties van de Studio Display en de Studio Display XDR onthuld. Dit zijn twee 27-inch schermen met een ingebouwde Center Stage-camera. Bij de Studio Display is dat een 5K Retina-scherm, de Studio Display XDR heeft een 5K Retina XDR-display. Deze schermen zijn geschikt voor het afspelen van beelden in de hoogste kwaliteit, zowel voor videobewerking als het spelen van games.

Meer over alle Apple-producten

We hebben begin maart veel nieuwe Apple-producten gezien, die nu te koop zijn in alle winkels. Ben je van plan om één van deze nieuwe Apple-apparaten te halen? Wacht dan niet te lang, want de voorraad bij aanbieders is vaak beperkt. Zeker als je een specifieke uitvoering of kleur wilt is het aan te raden om deze snel te bestellen. Je nieuwe Apple-product wordt vervolgens zo snel mogelijk bij je thuis afgeleverd.

