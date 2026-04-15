Je moet je Ziggo-abonnement vóór 1 mei 2026 opzeggen (om deze belangrijke reden)

Opgelet als je een abonnement bij Ziggo hebt, want je kunt die voor 1 mei 2026 opzeggen zonder extra kosten te maken. Dat is niet zonder reden.

Ziggo past algemene voorwaarden aan

Heb jij een abonnement bij Ziggo? In dat geval moet je goed opletten, want de provider hanteert vanaf 1 mei 2026 nieuwe algemene voorwaarden. Klanten zijn inmiddels geïnformeerd over de aangepaste algemene voorwaarden, waarin Ziggo een aantal opvallende veranderingen noemt. Volgens de provider is de belangrijkste aanpassing dat de algemene voorwaarden zijn herschreven, waardoor ze zijn ingekort en eenvoudiger zijn om te begrijpen.

Toch is dit voor abonnees waarschijnlijk niet de belangrijke verandering in de nieuwe algemene voorwaarden. Ziggo hanteert vanaf 1 mei 2026 nieuwe regels voor het doorvoeren van prijsverhogingen. De jaarlijkse inflatiecorrectie blijft bestaan, maar die hoeft niet meer exact op 1 juli te worden doorgerekend. In plaats daarvan kan Ziggo deze correctie ergens in de maand juli toepassen. Het kan in de toekomst dus voorkomen dat je Ziggo-abonnement op een ander moment duurder wordt.

Prijsverhoging van 4 procent

Ziggo heeft daarnaast de voorwaarden met betrekking tot een extra prijsverhoging aangepast. Prijzen kunnen vanaf 1 mei 2026 maximaal met 4 procent of 2,75 euro per maand worden verhoogd. Eerder noemde de provider hier geen maximum, maar dat is bij de nieuwe algemene voorwaarden wel het geval. Zo weten abonnees beter welke prijsverhogingen ze kunnen verwachten. Die kunnen overigens niet zomaar worden doorgevoerd, daarvoor moet Ziggo een goede reden hebben.

Prijsverhogingen mogen alleen worden doorgevoerd bij hogere kosten die de diensten van Ziggo raken, heffingen die aan de overheid betaald moeten worden of bij kosten die de diensten uitbreiden of verbeteren. Daarnaast noemt Ziggo in de vernieuwde algemene voorwaarden MijnZiggo expliciet als communicatiemiddel met klanten. De provider kan MijnZiggo straks verplichten voor bepaalde communicatie, dat is nu nog niet mogelijk.

Ziggo opzeggen zónder extra kosten

De algemene voorwaarden veranderen bij Ziggo en dat betekent zowel goed áls slecht nieuws voor klanten. Bij de provider gelden straks andere regels rond prijsverhogingen en communicatie en dat wordt als nadelig gezien voor klanten. Juist dat heeft weer een voordeel, want de Nederlandse wetgeving stelt dat klanten bij nadelige wijzigingen hun abonnement mogen opzeggen zonder extra kosten. Dit is dus hét moment voor het opzeggen van een abonnement bij Ziggo.

Heb jij een langlopend contract bij Ziggo? Dan is dit je kans, want je kunt dit contract nu opzeggen zonder een afkoopsom van de resterende maanden te betalen. De algemene voorwaarden veranderen in het nadeel van de klanten, waardoor je tot 1 mei 2026 jouw abonnement kosteloos kunt beëindigen. Doorgaans betaal je tot 50 procent van de resterende abonnementskosten als je jouw contract vroegtijdig stopzet, dus je kunt zo veel geld besparen én overstappen naar een andere provider.

Goedkopere alternatieven

Vind je Ziggo te duur worden en ben je op zoek naar een goedkopere provider? Wacht dan niet te lang, want je kunt tot 1 mei 2026 gratis overstappen naar een andere aanbieder. Zeker als je een meerjarig contract hebt is dit je kans, want je hoeft de resterende maanden niet af te kopen door de nieuwe algemene voorwaarden. Ga jij Ziggo opzeggen? Bekijk dan hier de alternatieven, waar je vaak veel goedkoper uit bent!

Aanbieding bij KPN: gratis Dyson Airwrap (of stofzuiger) of korting

Sluit je een internet- en tv-abonnement af voor twee jaar bij KPN? Dan profiteer je van extra voordeel. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gratis Dyson Airwrap of stofzuiger, óf je betaalt tijdelijk slechts 35 euro per maand: de eerste twaalf maanden bij een tweejarig contract of zes maanden bij een eenjarig contract. Daarna geldt het reguliere tarief.

Aanbieding bij Odido: gratis Sonos Ray-soundbar of korting

Bij het afsluiten van een tweejarig internet- en tv-abonnement van Odido profiteer je van een mooie extra: je ontvangt tijdelijk een gratis Sonos Ray-soundbar ter waarde van 229 euro. Zo geniet je niet alleen van snel internet en een compleet tv-pakket, maar geef je ook direct je geluidservaring in huis een flinke upgrade. Ga je liever voor korting op je abonnement? Dat kan natuurlijk ook!

Toch zelf vergelijken?

Wil je toch nog even verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.