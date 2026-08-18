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Deze deal maakt de nieuwste MacBook van Apple slechts 229 euro
Jane van Brakel
18 augustus 2026, 17:00
2 min leestijd
Deze deal maakt de nieuwste MacBook van Apple slechts 229 euro

Op zoek naar een nieuwe MacBook zonder de hoofdprijs te betalen? KPN heeft momenteel een opvallende deal waarbij je een gloednieuwe MacBook Neo voor minder dan de helft scoort.

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KPN stunt tijdelijk met een MacBook Neo voor 229 euro

Ben je al een tijdje op zoek naar een betaalbare MacBook? Dan is dit misschien wel hét moment om toe te slaan. Bij KPN haal je de gloednieuwe MacBook Neo momenteel namelijk in huis voor slechts 229 euro bij een internetsnelheid van 1 Gbit/s. Kies je voor een lagere snelheid, dan betaal je 329 euro. Hiervoor moet je wel een Internet en TV-abonnement afsluiten.

De aanbieding is tijdelijk beschikbaar bij KPN. De provider werkt regelmatig met aantrekkelijke welkomstcadeaus, maar een MacBook als cadeau is nieuw. Daardoor is dit een opvallende kans om relatief goedkoop een gloednieuwe MacBook Neo te scoren.

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Waarom de MacBook Neo zeker de moeite waard is

De MacBook Neo werd in maart 2026 door Apple geïntroduceerd als de meest betaalbare MacBook ooit. Met een adviesprijs van 699 euro bespaar je dankzij de KPN-deal maar liefst 470 euro op de laptop.

Ondanks de lagere prijs beschikt de MacBook Neo over een 13-inch Liquid Retina-display en een stevige aluminium behuizing. De batterij gaat tot 16 uur mee en dankzij de krachtige A18 Pro-chip is de laptop geschikt voor dagelijkse taken zoals internetten, videobellen, tekstverwerken en fotobewerking.

neo

Gebruik je al een iPhone? Dan sluit de MacBook Neo daar naadloos op aan. Dankzij de samenwerking tussen iPhone en macOS kun je eenvoudig bestanden uitwisselen, gesprekken beantwoorden en zonder onderbreking verder werken op je Mac.

Scoor hem nu bij KPN

Dit zijn de beste aanbiedingen van dit moment

Ga je liever voor korting dan voor een gloednieuwe MacBook Neo? Ook dat is mogelijk. Bij een tweejarig Internet en TV-abonnement betaal je momenteel het eerste jaar slechts 35 euro per maand. Daarna geldt het reguliere maandtarief voor de rest van de looptijd.

Kies je liever voor een abonnement met een looptijd van één jaar? Dan betaal je de eerste zes maanden slechts 35 euro per maand.

  • KPN looptijd 12 maanden: betaal 6 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket.
  • KPN looptijd 24 maanden: betaal 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of ontvang een MacBook Neo voor slechts 229 euro.
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Hier vergelijk je zelf de beste providers

Wil je toch liever zelf verder vergelijken? We hebben alle internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet. Daarnaast kun je eenvoudig de prijzen van verschillende aanbieders met elkaar vergelijken in onze prijsvergelijker. Zo weet je zeker dat je het beste en voordeligste internet- en tv-abonnement kiest.

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