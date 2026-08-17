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Deze provider stunt met een sim only van 10 GB voor minder dan 3 euro
Jane van Brakel
17 augustus 2026, 11:01
1 min leestijd
Deze provider stunt met een sim only van 10 GB voor minder dan 3 euro

Toe aan een nieuwe sim only? Dankzij deze tijdelijke aanbiedingen sluit je nu een abonnement af voor een extra scherpe prijs. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Zo scoor je heel voordelig een nieuwe sim only

Kies je voor een nieuw sim only-abonnement van Simyo, dan kun je momenteel flink besparen. Sluit je via Belsimpel een tweejarig sim only-abonnement van Simyo af, dan ontvang je alleen vandaag 125 euro cashback. Daardoor betaal je voor een abonnement met 10 GB data nog maar 2,79 euro per maand. Ook bij grotere databundels profiteer je van dezelfde cashback.

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Dit moet je weten over Simyo als provider

Simyo is een populaire provider die gebruikmaakt van het betrouwbare KPN-netwerk. Daardoor ben je vrijwel altijd verzekerd van een snelle en stabiele 5G-verbinding. De provider staat vooral bekend om betaalbare sim only-abonnementen die je eenvoudig naar wens kunt aanpassen.

Daarnaast biedt Simyo handige extra’s, zoals eSIM, een dataplafond en een overzichtelijke app waarmee je jouw verbruik eenvoudig kunt bijhouden. Sluit je nu een nieuw abonnement af met minimaal 10 GB, dan profiteer je tijdelijk van 125 euro cashback. Bij bundels vanaf 15 GB ontvang je bovendien de eerste zes maanden extra korting. Hieronder zetten we alle abonnementen voor je op een rij.

BundelBellen & Sms’jesRegulier tariefActietarief Gem. prijs p/m (inc. cashback)
10 GB400 minuten of 400 sms’jes8 euron.v.t.2,79 euro
15 GB400 minuten of 400 sms’jes9 euron.v.t. 3,79 euro
20 GB400 minuten of 400 sms’jes11 euro6,50 euro
(12 maanden)		 3,54 euro
30 GB400 minuten of 400 sms’jes13 euro6,50 euro
(12 maanden)		 4,54 euro
40 GB400 minuten of 400 sms’jes15 euro6,50 euro
(12 maanden)		 5,54 euro
Bekijk alle abonnementen

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