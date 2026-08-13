Op zoek naar verkoeling tijdens warme zomernachten? Deze Philips ventilator koelt goed, maakt weinig geluid en is nu in de aanbieding!

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Deze Philips ventilator is stil én goedkoop: zo blijft je slaapkamer lekker koel

Proberen te slapen terwijl je slaapkamer aanvoelt als een sauna is allesbehalve prettig. Een airco is dan een mogelijke oplossing, maar die zijn duur, groot en maken veel lawaai. Deze Philips Bliss plafondventilator pakt het slimmer aan: hij zorgt voor een verkoelend briesje, is muisstil én hij is nu met flinke korting te koop.

Philips ventilator is nu flink goedkoper bij bol

De Philips Bliss is niet zomaar een ventilator die je ergens in een hoek moet neerzetten. Je monteert hem aan het plafond, waardoor hij ook nooit in de weg kan staan. Daarnaast is deze ventilator ontzettend stil en dat maakt hem vooral interessant voor je slaapkamer. Maar je kunt hem natuurlijk overal in je huis of in de serre hangen.

De adviesprijs van de Philips Bliss is 209,99 euro, maar hij is op dit moment met flinke korting te koop voor 113,89 euro. Daarmee krijg je dus 45 procent korting. Een prima deal voor de warme zomernachten.

Ideaal als je ’s nachts verkoeling wilt

Philips geeft een geluidsniveau van ongeveer 46 decibel op. Daarmee is hij een stuk beter tijdens het slapen dan een luidruchtige ventilator naast je bed. Bovendien kun je kiezen uit zes verschillende ventilatorstanden, zodat je de hoeveelheid koeling (en geluid) eenvoudig aanpast.

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De ventilator heeft drie intrekbare bladen en een diameter van 106 centimeter. Ook krijg je er een afstandsbediening bij. Handig is de timer van 1, 2 of 4 uur, zo hoeft de ventilator niet de hele nacht te blijven draaien.

Lekker koel met een nieuwe plafondlamp

Je krijgt daarnaast een ingebouwde ledlamp van maar liefst 4500 lumen. De kleurtemperatuur is instelbaar van warm wit (2700K) tot koel daglicht (6500K) en de verlichting is dimbaar tot 5 procent. Zo kun je hem ’s avonds voor het slapen gaan nog even op sfeervol warm licht zetten en je boekje lezen.

Wil je deze zomer dus beter slapen? Dan is deze Philips Bliss ventilator een prima keuze, vooral met de huidige korting!