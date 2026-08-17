Deze populaire MacBook-modellen zijn nu een stuk goedkoper bij Coolblue (ADV)

Tijdens Back to School profiteer je bij Coolblue van extra voordeel op verschillende Apple-producten. Zo scoor je korting op diverse MacBook-modellen, de iPad Air, iPhone 17 Pro en nog veel meer. Hieronder zetten we de interessantste deals voor je op een rij.

Coolblue pakt uit met voordeel op MacBook Pro, Neo en meer

Tijdens de Back to School-actie van Coolblue krijg je tijdelijk extra voordeel op verschillende populaire Apple-producten. Zo zijn onder meer de MacBook Neo en MacBook Pro M5 afgeprijsd, maar ook op de Apple Watch Series 11 en andere Apple-apparaten profiteer je momenteel van korting. We hebben de interessantste deals voor je op een rij gezet, zodat je snel ziet welke Apple-producten je nu met voordeel kunt kopen.

Let wel op: de actie loopt tot en met 6 september en de aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Wacht dus niet te lang als je een van deze deals op het oog hebt.

Extra MacBook-korting voor studenten bij Coolblue

Studenten krijgen tijdens de Back to School-actie van Coolblue nog een extra voordeel. Op geselecteerde MacBook-modellen, waaronder de MacBook Neo en MacBook Pro, ontvang je tijdelijk 50 euro extra studentenkorting. Daarmee wordt het aanschaffen van een nieuwe MacBook voor je studie net wat aantrekkelijker.

Krijg extra korting voor je oude Apple-product

Heb je al een MacBook, iPad of Apple Watch en wil je overstappen naar een nieuwer model? Dan kun je tijdens deze actie profiteren van extra inruilkorting. Coolblue geeft namelijk tot 225 euro extra boven op de reguliere inruilwaarde van je oude apparaat.

Daar komt de waarde van je oude product nog bij. Voor een MacBook kun je tot 450 euro terugkrijgen, terwijl een iPad tot 300 euro en een Apple Watch Series 11 tot 170 euro korting kan opleveren. Zo kan de uiteindelijke prijs van je nieuwe Apple-product flink lager uitvallen.

Inruilen is bovendien eenvoudig. Je bestelt eerst je nieuwe Apple-product en levert je oude apparaat vervolgens binnen 30 dagen in bij een Coolblue-winkel. De geschatte inruilwaarde wordt direct met je aankoop verrekend. Is je oude apparaat geschikt voor directe inruil? Dan kun je het in sommige gevallen meteen in de winkel achterlaten.

1. MacBook Pro: van 2449 euro voor 2349 euro

Heb je een laptop nodig voor zwaardere werkzaamheden? Dan kom je al snel uit bij de MacBook Pro. Dit model is bedoeld voor gebruikers die meer vragen van hun laptop en bijvoorbeeld werken met foto- en videobewerking, zware apps of grote bestanden.

De huidige MacBook Pro-modellen zijn voorzien van de M5-, M5 Pro– of M5 Max-chip. Daarnaast krijg je een 14- of 16-inch Liquid Retina XDR-display en aansluitingen zoals Thunderbolt, HDMI en een SDXC-kaartlezer. Daardoor is de Pro een stuk veelzijdiger wanneer je regelmatig met veeleisende programma’s werkt. Ook de MacBook Pro is momenteel met voordeel verkrijgbaar bij Coolblue. Daardoor kun je een krachtigere MacBook aanschaffen zonder daarvoor de volle prijs voor te betalen.

2. MacBook Neo: van 779 euro voor 749 euro

De zomervakantie loopt langzaam ten einde en het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Voor veel scholieren en studenten is dat hét moment om een nieuwe laptop aan te schaffen. De MacBook Neo is daarbij een aantrekkelijke keuze als je vooral een betaalbaar model zoekt voor dagelijkse taken. Heb je wat meer power nodig voor zwaardere programma’s, dan is de MacBook Pro een betere optie.

De MacBook Neo is gemaakt voor alledaags gebruik, zoals internetten, tekstverwerken, videobellen en het werken met verschillende apps. Daarmee is het een interessante instap-MacBook voor school en studie.

De MacBook Neo beschikt over een 13-inch Liquid Retina-display en een A18 Pro-chip. Daarmee heb je voldoende power voor de meeste dagelijkse werkzaamheden, terwijl het compacte formaat ervoor zorgt dat je hem makkelijk meeneemt naar school, de universiteit of kantoor. Ook beschikt het model over twee usb-c-aansluitingen.

Bij Coolblue profiteer je momenteel van een aantrekkelijke prijs op de MacBook Neo. Daarmee is dit model extra interessant als je wel een MacBook wilt, maar niet meteen het bedrag van een MacBook Pro wilt uitgeven.

3. iPhone 17 Pro: van 1329 euro voor 1259 euro

Ook de iPhone 17 Pro scoor je bij Coolblue met flinke korting. Dankzij de krachtige A19 Pro-chip heb je voldoende vermogen voor veeleisende apps, multitasken en het bewerken van foto’s en video’s. Het 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion tot 120 Hz zorgt bovendien voor een soepele weergave, wat prettig is tijdens het bekijken van presentaties, video’s of het werken in verschillende apps.

Daarnaast beschikt de iPhone 17 Pro over een geavanceerd camerasysteem waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt, terwijl de lange batterijduur ervoor zorgt dat je hem gedurende een school- of studiedag intensief kunt gebruiken. Met de combinatie van krachtige hardware, een helder 120Hz-scherm en een uitgebreid camerasysteem is de iPhone 17 Pro dan ook een uitstekende smartphone voor het nieuwe schooljaar of collegejaar.

4. iPad Air 2026: van 509 euro voor 469 euro

Naast een nieuwe MacBook mag ook de iPad Air 2026 niet ontbreken tijdens Back to School. De tablet combineert een compact formaat met behoorlijk wat power dankzij de M4-chip, waardoor je hem zonder problemen gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van notities, presentaties bekijken, multitasken en het gebruiken van creatieve apps. Het Liquid Retina-display is bovendien prettig voor het lezen van documenten en het bekijken van video’s.

De iPad Air 2026 is verkrijgbaar met een 11- of 13-inch scherm en werkt samen met de Apple Pencil Pro. Daardoor is hij ook handig voor studenten die graag met de hand aantekeningen maken of schetsen. Dankzij het lage gewicht neem je hem daarnaast eenvoudig mee naar college of school. Tijdens de Back to School-actie van Coolblue profiteer je tijdelijk van extra voordeel op de iPad Air.

Nog veel meer Apple-aanbiedingen bij Coolblue

Niet helemaal gevonden wat je zoekt? Geen zorgen, want tijdens Back to School profiteer je bij Coolblue van voordeel op nog veel meer populaire Apple-producten. Zo krijg je onder meer korting op de iPhone 17 Pro Max, iPhone 16e en Apple Pencil. Bekijk het volledige aanbod en ontdek welke deal het beste bij jou past.