Sim only voor 1 euro? Deze provider maakt álle bundels tijdelijk spotgoedkoop

Hollandsnieuwe heeft momenteel een aantrekkelijke actie waarbij je de eerste 6 maanden maar 1 euro per maand betaalt voor een sim only-bundel. Dit geldt voor alle bundels, van 5GB tot 40GB. Zo haal je meer uit je iPhone zonder dat je een nieuw toestel hoeft aan te schaffen.

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1 euro voor alle bundels van Hollandsnieuwe

Is je iPhone nog prima in orde, maar loopt je abonnement binnenkort af? Dan is een sim only een slimme keuze. En nu is het extra voordelig: de eerste 6 maanden betaal je maar 1 euro per maand, ongeacht welke bundel je kiest. Of je nu genoeg hebt aan 5GB of liever gaat voor een grote bundel van 40GB, de actie geldt voor alle opties. Let op: deze actie is tijdelijk, dus wees er snel bij. Bestellen kan via Hollandsnieuwe zelf, maar ook via Belsimpel of Mobiel.nl.

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Dit is waarom je voor Hollandsnieuwe kiest

Hollandsnieuwe heeft een duidelijk voordeel: je data, belminuten en sms’jes komen uit dezelfde bundel. Gebruik je weinig belminuten? Dan betaal je er ook niet onnodig voor. Dat is handig als je vooral via apps zoals WhatsApp of FaceTime communiceert.

Hollandsnieuwe maakt gebruik van het snelle 5G-netwerk van Vodafone met een internetsnelheid van 350 Mbit/s. De meeste andere providers, zeker de prijsvechters, bieden rond de 100 Mbit/s. Bij Hollandsnieuwe hoef je daar niet voor bij te betalen, zodat je altijd van de hoogste snelheid profiteert.

Hollandsnieuwe is onderdeel van VodafoneZiggo, wat extra voordelen oplevert als je thuis internet van Ziggo hebt. Daarnaast biedt de provider ook zelf vast internet aan. Maak je daar gebruik van, dan krijg je elke maand gratis extra data.

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Welke bundel kies je?

Het is zonde om te betalen voor data die je toch niet gebruikt. Denk daarom goed na over welke bundel bij jou past:

5GB : ideaal als je thuis en op het werk vooral op wifi zit.

: ideaal als je thuis en op het werk vooral op wifi zit. 10 tot 20GB : een goede keuze voor de meeste iPhone-gebruikers.

: een goede keuze voor de meeste iPhone-gebruikers. 40GB: handig als je veel streamt, navigeert of je iPhone als mobiele hotspot gebruikt.

Ook voordelig internet en tv van Hollandsnieuwe

Naast sim only biedt Hollandsnieuwe sinds dit jaar ook internet en tv aan. Ook daar is momenteel een actie op: het eerste jaar betaal je slechts 20 euro per maand. Tv kijken is gedurende die periode gratis via de tv-app van de provider.