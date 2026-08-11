Goedkoop extra scherm nodig? Action heeft een verrassend handige oplossing
Jane van Brakel
11 augustus 2026, 15:30
2 min leestijd
Goedkoop extra scherm nodig? Action heeft een verrassend handige oplossing

Deze lichte en dunne portable monitor van Action neem je eenvoudig mee en zet je overal neer. Hij is handig als extra scherm tijdens het thuiswerken, ideaal voor het gamen met je Nintendo Switch 2 en ook geschikt voor het aansluiten van je smartphone.

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Action portable monitor: gemakkelijk overal mee naartoe te nemen

De portable monitor van Action is ontworpen voor wie flexibiliteit wil. Het scherm is licht en dun genoeg om makkelijk in je tas te passen, en je klapt hem uit waar je maar wilt: thuis, op kantoor, onderweg of op vakantie.

De monitor is voor veel verschillende dingen te gebruiken. Als tweede scherm naast je laptop tijdens het thuiswerken is hij erg handig. Maar je sluit er ook moeiteloos een gameconsole zoals de Nintendo Switch 2 of een smartphone op aan. En dat alles voor slechts 69,95 euro.

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Portable monitor met usb-c, mini-HDMI en ingebouwde speakers

Het scherm heeft een beeldverhouding van 16:9. Dat geeft je veel werkruimte en zorgt ervoor dat films en games er mooi breed uitzien. Het IPS-paneel zorgt voor een goed zichtbaar beeld, ook als je niet recht voor het scherm zit. Dat is handig wanneer je samen met anderen iets wilt bekijken.

Aansluiten doe je via mini-HDMI of via usb-c. Zo werkt de monitor met een laptop, gameconsole of smartphone. In de behuizing zitten ook 2 ingebouwde luidsprekers, zodat je geen aparte speakers nodig hebt als je onderweg bent.

De monitor wordt geleverd met een magnetische standaard, een mini-HDMI-kabel, een usb-c-kabel en een adapter. Je hebt dus meteen alles bij de hand om hem direct te gebruiken.


De ideale reisgenoot voor je Nintendo Switch (2): portable monitor van Action

Deze monitor is niet alleen handig voor thuiswerken, maar ook erg geschikt voor gamen. Stel, je gaat op vakantie met je gezin of vrienden en wilt je Nintendo Switch 2 meenemen om samen Mario Kart te spelen. Dankzij deze portable monitor geniet je ook onderweg van Full HD-beeld op een groter scherm, zodat iedereen goed mee kan kijken.

Let wel op: om de Nintendo Switch 2 op de monitor aan te sluiten, heb je de Nintendo Switch 2-dock en de bijbehorende voedingsadapter nodig. Je sluit de HDMI-kabel vanuit de dock aan op de monitor en kunt vervolgens in Full HD gamen. Na het gamen klap je de monitor eenvoudig in en stop je hem terug in je tas. Zo heb je onderweg een extra scherm bij de hand, of je nu werkt of gamet.

Scoor hem bij Action

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