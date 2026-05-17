Dit is waar je de iPhone 17 Pro Max nu voor de laagste prijs scoort

De iPhone 17 Pro Max is tijdelijk flink in prijs verlaagd, waardoor dit hét moment is om over te stappen. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij.

iPhone 17 Pro Max: al vanaf 1006 euro in huis

De iPhone 17 Pro Max is Apple’s nieuwste topmodel met een groot 6,9-inch scherm. De camera’s zijn verbeterd en nu 48MP, waardoor je scherpere foto’s maakt, vooral in het donker. Ook kun je verder inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies en video’s neem je op in hoge 4K-kwaliteit.

De snelle A19 Pro-chip zorgt ervoor dat alles soepel werkt, van apps tot games. De batterij gaat tot 37 uur mee, zodat je hem lang kunt gebruiken zonder opladen. Daarnaast heeft het toestel 5G, MagSafe en Face ID voor snel en veilig gebruik.

Bij de introductie kostte de iPhone 17 Pro Max 1479 euro, maar inmiddels is het topmodel bij verschillende webshops een stuk goedkoper te vinden. Zo haal je hem bij bol al vanaf 1335 euro in huis zonder abonnement.

Voor wie het meeste voordeel wil, kan een abonnement vaak interessanter zijn. Met een Unlimited-abonnement van Odido bij Belsimpel bespaar je tot 329 euro vergeleken met de huidige losse toestelprijs.

Je haalt de iPhone 17 Pro Max dan in huis vanaf 1006 euro.Wil je liever bij een andere provider bestellen? Dat is ook mogelijk! Verderop in dit artikel vind je een overzicht van alle opties.

iPhone 17 Pro Max via een provider: al vanaf 1295 euro

Wil je de iPhone 17 Pro Max liever direct via je eigen provider bestellen? Dat kan vaak met extra voordeel. Bij Vodafone kost het toestel momenteel 1344 euro, bij Odido 1295 euro en bij KPN 1296 euro.

Heb je ook internet van dezelfde provider, dan loont het om deze te combineren: je krijgt dan tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je bij KPN een gratis Netflix-abonnement, terwijl je bij Odido 5 euro per maand korting op je internetrekening kunt krijgen.

iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: nu 329 euro goedkoper

Bel je veel en ben je vaak online? Dan kan het voordelig zijn om de iPhone 17 Pro Max te combineren met een abonnement via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Met een grotere databundel krijg je vaak extra korting op het toestel, waardoor je uiteindelijk goedkoper uit bent dan bij de aankoop van een los toestel.

Ook leuk: tijdelijk ontvang je 75 euro kassakorting op de Sony WH-1000XM6 bij aankoop van een iPhone bij Belsimpel, door in je winkelmand de code 75IPHONEWH1000XM6 te gebruiken.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1006 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel; Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1074 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo;

als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1074 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1224 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

Wil je controleren of de actuele prijzen van de iPhone 17 Pro Max nog kloppen of meteen de beste deal vinden? Gebruik dan onze prijsvergelijker hieronder. Met de handige filters selecteer je eenvoudig het aanbod dat bij jou past, of je nu gaat voor het laagste maandbedrag of de scherpste toestelprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt voor je nieuwe iPhone.