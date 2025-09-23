Dit zijn de handigste accessoires voor je iPhone 17 met MagSafe (ADV)

Wil je je nieuwe iPhone 17 optimaal beschermen tegen krassen, stoten en kleine ongelukjes? Met deze accessoires van gsmpunt zorg je ervoor dat je toestel altijd goed beschermd is.

Bescherm je iPhone 17 met MagSafe hoesjes en accessoires

Heb je onlangs de nieuwe iPhone 17 gekocht? Dan wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je toestel goed beschermd blijft tegen krassen, stoten en onverwachte ongelukjes. Een dun hoesje is daarbij onmisbaar: het biedt bescherming zonder dat het elegante en strakke design van je iPhone verdwijnt.

Extra handig is een MagSafe-compatibel hoesje. Hiermee laad je jouw iPhone eenvoudig draadloos op en gebruik je magnetische accessoires zoals powerbanks, opladers en portemonnees zonder het hoesje te verwijderen. Hieronder hebben we diverse handige hoesjes en accessoires van merken zoals Buddi en Anker voor je op een rij gezet. En met kortingscode iphone17 ontvang je 17 procent korting op alle hoesjes en protectors.

Bescherm je toestel met deze stevige backcovers

De NEKIT Fiber back cover voor de iPhone 17 is een heel dun en licht hoesje van slechts één millimeter dik. Het is gemaakt van speciaal Kevlar-materiaal, dat erg sterk en krasbestendig is. Hierdoor beschermt het hoesje je telefoon goed, zonder dat het toestel extra dik of zwaar wordt. Het hoesje heeft een stijlvolle en simpele uitstraling en ligt fijn in de hand door de antisliplaag.

Omdat er een magneet in zit, past hij perfect bij MagSafe-accessoires, zoals draadloze opladers en powerbanks, die je gemakkelijk op de achterkant kunt klikken voor snel gebruik. Ook is de camera extra beschermd dankzij een stevige ring rondom de lens.

Altijd opgeladen met de Buddi Connect powerbank

Deze Buddi Connect powerbanks combineren een compact en licht formaat met krachtige prestaties. Ze zijn verkrijgbaar in twee capaciteiten: 5.000 mAh en 10.000 mAh, waarmee je je iPhone meerdere keren kunt opladen. Dankzij de stevige ingebouwde magneet klik je de powerbanks eenvoudig en veilig op je iPhone 17 of een MagSafe-hoesje, zodat ze tijdens het opladen goed op hun plek blijven zitten.

Met 20W usb-c snelladen laad je niet alleen je iPhone draadloos op, maar kun je ook andere apparaten bekabeld opladen. Het slanke en lichte ontwerp maakt ze perfect voor onderweg, zodat je altijd een extra batterij bij je hebt zonder gedoe met kabels.

Dun, sterk en MagSafe-compatibel: de Buddi Core backcovers

De Buddi Core hoesjes zijn dunne en lichte backcovers die je telefoon beschermen zonder het design te verbergen. Ze hebben een stevige, transparante achterkant gemaakt van polycarbonaat en flexibele TPU-randen die zorgen voor extra grip en schokabsorptie. Verhoogde randen rond het scherm en de camera bieden extra bescherming tegen krassen en vallen.

Dankzij de ingebouwde magneet zijn deze hoesjes geschikt voor MagSafe-accessoires, waardoor je eenvoudig draadloos kunt opladen en accessoires kunt bevestigen. Door het slanke ontwerp liggen ze prettig in de hand, en ben je dankzij vijf jaar garantie op de hoesjes langdurig verzekerd van goede bescherming.

Alles-in-één oplader voor iPhone 17, Apple Watch en AirPods

Ben je op zoek naar andere accessoires voor jouw nieuwe iPhone 17? Bij gsmpunt haal je ook diverse accessoires van merken zoals Anker in huis. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit handige 3-in-1oplaadstation waarop je jouw iPhone, Apple Watch Series 11 en AirPods Pro 3 tegelijk kunt opladen.

Dankzij de MagSafe-magneet blijft je iPhone stevig op zijn plek zitten en laad je hem snel en veilig op met maximaal 15 watt. Het laadstation is inklapbaar en daardoor makkelijk mee te nemen, ideaal voor thuis maar ook onderweg. Bovendien kan het een Apple Watch tot bijna de helft opladen in slechts 30 minuten, waardoor je hem snel weer kunt gebruiken.

Nog meer accessoires voor de iPhone 17 en meer

Niet gevonden wat je zocht? Geen zorgen, bij gsmpunt vind je een uitgebreid assortiment aan accessoires voor jouw iPhone. Van stevige en stijlvolle hoesjes, handige opladers en powerbanks tot screenprotectors en handige houders. Met een ruime selectie aan merken vind je altijd het perfecte item om je iPhone te beschermen, opladen en te personaliseren.