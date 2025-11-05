Op zoek naar het perfecte hoesje voor je iPhone 17 Pro Max? Dit zijn onze drie favorieten waarmee je toestel veilig én stijlvol blijft.

De beste hoesjes voor de iPhone 17 Pro Max: transparant, stevig of stoer

De iPhone 17 Pro Max ziet er mooi uit. En hoewel de behuizing en het glas behoorlijk sterk is, blijft het verstandig om een hoesje te gebruiken. Maar zo’n mooie iPhone verdient natuurlijk ook een goed uitziend hoesje. Gelukkig zijn er hoesjes die niet alleen je iPhone prima beschermen, maar er ook nog eens tof uit zien!

We hebben drie van onze favoriete hoesjes voor de iPhone 17 Pro Max voor je op een rij gezet: een transparant hoesje waarmee je nog steeds het uiterlijk van je iPhone kunt showen, een superstevige beschermer van Otterbox, en een lekker stoer hoesje van UAG.

1. Gustaav transparant hoesje met MagSafe: onopvallend en dun

Ben jij zo iemand die zijn iPhone het liefst zonder hoesje gebruikt, maar eigenlijk wel wat bescherming wilt? Dan is het Gustaav Superdun transparant hoesje (25 euro) precies wat je zoekt. Dit hoesje is dun en amper zichtbaar, zodat anderen nog steeds kunnen zien dat je de nieuwste iPhone hebt. Volgens de makers zal het hoesje ook niet na verloop van tijd geel worden. Ook handig: dit hoesje is voorzien van MagSafe.

Voordelen

Dun en licht;

Vergeelt niet (volgens de producent).

Nadelen

Minder schokbestendig dan de andere hoesjes in deze vergelijking. Flinke valpartijen kun je beter voorkomen;

Hoesje voelt wat glad aan.

2. Otterbox Defender Pro MagSafe: de tank onder de hoesjes

Laat je jouw iPhone net wat te vaak uit je handen vallen? Of werk je in een omgeving waar je toestel het zwaar te verduren heeft? Dan is de Otterbox Defender Pro (59,95 euro) de beste keuze. Dit hoesje is een echte krachtpatser met meerdere lagen bescherming, waaronder een stevige buitenkant en schokabsorberende binnenlaag.

Het hoesje is MagSafe compatibel door de ingebouwde magneet. Ook handig is de bescherming voor de usb-c-poort. De Otterbox is ook de enige in deze lijst met iPhone 17 Pro Max-hoesjes die dat heeft.

Voordelen

Uitstekende bescherming ook tegen vuil en stof;

Fijne grip en ligt prettig in de hand.

Nadelen

Maakt je iPhone 17 Pro Max nog forser en zwaarder;

Knop bij de Cameraregelaar is erg gevoelig en dat zorgt ervoor dat je regelmatig per ongeluk de camera-app opent.

3. UAG Pathfinder MagSafe: stoer en opvallend

Wil je dat je iPhone niet alleen beschermd is, maar ook gezien mag worden? De UAG Pathfinder (49,95 euro) is hét hoesje voor wie houdt van een stoere, industriële look. Hij heeft een robuust ontwerp en (deze versie) een knallende gele kleur.

Voordelen

Ondanks uitstraling is het hoesje verrassend licht;

Fijne grip.

Nadelen

MagSafe Wallet blijft minder goed zitten aan de achterkant van dit hoesje.

