iPhone 17 Pro (Max) scoor je hier goedkoper tijdens Black Friday 

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is Black Friday is hét moment om jezelf te trakteren, want de iPhone 17 Pro (Max) is dan een stuk goedkoper!



Phone 17 Pro (Max) tijdens Black Friday flink goedkoper

De week van Black Friday 2025 is begonnen, en dat betekent maar één ding: enorme kortingen op de nieuwste iPhones! Ook de splinternieuwe iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn dit jaar met verrassend scherpe deals te vinden. Dit is de kans om jouw favoriete model voor een veel betere prijs te scoren.

Wij laten zien waar jij de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max nú het voordeligst kunt vinden tijdens Black Friday 2025. Houd er wel rekening mee dat je vaak nog wat extra kunt besparen door bij je aankoop een abonnement af te sluiten. De deals gaan razendsnel, dus aarzel niet te lang. Want op=op!

iPhone 17 Pro bij provider: kortingen tot 224 euro

Als je de iPhone 17 Pro het liefst direct bij je eigen provider bestelt, is dat natuurlijk mogelijk. Bij Odido betaal je nu 224 euro minder dan de officiële adviesprijs, waardoor het toestel je 1105 euro kost.

Kies je voor Vodafone of KPN, dan ligt de toestelprijs iets hoger, op 1128 euro, wat nog steeds een mooie besparing is van zo’n 201 euro ten opzichte van de adviesprijs. Zo haal je de nieuwste iPhone 17 Pro voordelig in huis via je eigen provider.

iPhone 17 Pro bij webshops: kortingen tot 308 euro

De voordeligste keuze voor de iPhone 17 Pro vind je momenteel bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. In dit geval betaal je voor het toestel slechts 941 euro wat een besparing is van 308 euro ten opzichte van de officiële adviesprijs.

Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone via Belsimpel, dan betaal je ongeveer 1051 euro voor de iPhone 17 Pro. Dit betekent een besparing van 278 euro ten opzichte van de adviesprijs.

Heb je liever bij Belsimpel een KPN Unlimited-abonnement dan betaal je voor hetzelfde toestel rond de 1128 euro, waardoor je maar liefst 201euro bespaart. Door je iPhone 17 Pro te combineren met een Unlimited-abonnement, kun je dus profiteren van flinke kortingen op de toestelprijs.

iPhone 17 Pro los toestel

De belangrijke specificaties van de iPhone 17 Pro Algemeen Algemeen Algemeen 149.6 x 71.5 x 8.25 mm 199 gram Display Display 6.3 inch Super Retina (OLED) scherm 120 Hz Camera Camera 48 MP 48 MP 48 MP camera’s 18 MP selfiecamera Performance Performance Apple A19 Pro 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij 4252 mAh Snelladen Bekijk alle Apple iPhone 17 Pro specificaties

iPhone 17 Pro Max bij provider: korting tot 224 euro

Wie de iPhone 17 Pro Max liever rechtstreeks via je eigen provider aanschaft, kan ook flink besparen. Bij Vodafone betaal je momenteel 224 euro minder dan de officiële adviesprijs, waardoor het toestel 1272 euro kost.

Kies je voor Odido, dan betaal je 1335 euro, wat een besparing van maar liefst 144 euro betekent. Ga je voor KPN, dan ligt de prijs op 1368 euro, waarmee je nog steeds 111 euro bespaart ten opzichte van de adviesprijs. Zo kun je de nieuwste iPhone 17 Pro Max voordelig en gemakkelijk via je eigen provider aanschaffen.

iPhone 17 Pro Max bij webshops: kortingen tot 308 euro

De scherpste aanbieding voor de iPhone 17 Pro Max vind je nu bij Belsimpel in combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido. In dat geval betaal je slechts 1171 euro voor het toestel, waarmee je maar liefst 308 euro bespaart ten opzichte van de adviesprijs. Kies je voor een Unlimited-abonnement van Vodafone via Belsimpel, dan begint de prijs vanaf 1195 euro, wat een besparing van 284 euro betekent.

Ga je liever voor KPN met een Unlimited-abonnement bij Belsimpel, dan betaal je 1344 euro voor de iPhone 17 Pro Max en bespaar je zo’n 135 euro. Door het toestel te combineren met een abonnement, profiteer je dus van een aantrekkelijke kortingen en koop je de nieuwste iPhone Pro Max nu met flink veel voordeel.

iPhone 17 Pro Max los toestel

De belangrijke specificaties van de iPhone 17 Pro Max Algemeen Algemeen Algemeen 163 x 77.6 x 8.25 mm 227 gram Display Display 6.9 inch Super Retina (OLED) scherm 120 Hz Camera Camera 48 MP 48 MP 48 MP camera’s 24 MP selfiecamera Performance Performance Apple A19 Pro 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij Snelladen Bekijk alle Apple iPhone 17 Pro Max specificaties

iPhone 17 Pro (Max) in het kort

Apple heeft aardig lopen sleutelen aan het ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max). Apple heeft het toestel een vernieuwde behuizing gegeven. Dat betekent dat de telefoon geen titanium achterkant meer heeft.

In plaats daarvan heeft de iPhone een aluminium behuizing, met een groter camera-eiland aan de achterzijde. De actieknop en cameraregelaar van de iPhone 16 Pro zien zijn ook weer aanwezig bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Daarnaast heb je nu de keuze uit drie kleuren: zilver, oranje en blauw.

De iPhone 17 Pro meet 150 x 71,9 x 8,8 mm en weegt 206 g. Hierdoor is hij ietsje groter en zwaarder dan de iPhone 16 Pro. De iPhone 17 Pro Max is 163 x 77,6 x 8,25 mm en weegt 227 g.

Verder heeft de iPhone 17 Pro (Max) een A19 Pro-chip. Dit is de best presterende iPhone-chip van Apple tot nu toe. Volgens Apple heeft deze chip tot 40 procent betere constante prestaties dan de vorige generatie. Dit maakt deze modellen ideaal om te gamen, video’s te editen en grote taalmodellen uit te voeren op het device.

Daarnaast heeft de camera een grote upgrade gekregen, want de iPhone 17 Pro (Max) is de eerste iPhone met drie 48-megapixelcamera’s. Je kunt nu tot 8x inzoomen met optische kwaliteit. En ook bij weinig licht maak je de mooiste foto’s en video’s.

De frontcamera heeft nu 18 megapixel, terwijl dat bij de vorige iPhones nog 12 megapixel is. De iPhone 17-serie is daarom de eerste iPhone-reeks met een 18-megapixel frontcamera. Je kunt nu met alle lenzen foto’s van prima kwaliteit maken. Zo zijn afbeeldingen en video’s veel scherper en gedetailleerder.

iPhone 17 Pro vs iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn vrijwel gelijk. Grote verschillen zijn er dus niet tussen beide toestellen. Zo is het scherm van de iPhone 17 Pro Max wel wat groter (6,9 inch) en de batterijduur iets beter. Dat maakt de iPhone 17 Pro Max ook ietsjes zwaarder dan de reguliere Pro.

Verder krijg je bij de beide toestellen standaard 256 GB en heb je tegen meerprijs ook een versie met 512 GB en 1 TB. Maar bij de iPhone 17 Pro Max kun je ook nog een versie kopen met 2 TB opslag.

