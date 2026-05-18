3 dingen die de iPhone 17 Pro anders maken dan zijn voorgangers (ADV)

De iPhone 17 Pro brengt opvallende verbeteringen ten opzichte van de iPhone 16 Pro. Vooral op het gebied van design, camera's en prestaties merk je een duidelijk verschil. Ontdek hieronder drie redenen waarom dit model zeker de moeite waard is om op over te stappen.

De iPhone 17 Pro is niet zomaar een kleine update ten opzichte van de iPhone 16 Pro. Apple heeft bij dit model op meerdere punten gekozen voor duidelijke vernieuwingen, waardoor het toestel anders aanvoelt in dagelijks gebruik.

Vooral op het gebied van ontwerp, camera's en prestaties zijn de verschillen goed merkbaar. Hieronder lees je drie redenen waarom de iPhone 17 Pro anders is dan zijn voorganger en zeker de moeite waard is om op over te stappen.

1. Een opvallend nieuw ontwerp voor de iPhone 17 Pro

De eerste verandering zie je meteen aan de buitenkant. Waar de iPhone 16 Pro nog een meer traditionele Pro-uitstraling had, kiest Apple bij de iPhone 17 Pro voor een breder camera-eiland en een andere afwerking. Het titanium van de 16 Pro is vervangen door aluminium, wat invloed heeft op het gewicht, de uitstraling en de manier waarop het toestel warmte afvoert. Dat maakt de iPhone 17 Pro niet alleen visueel anders, maar ook functioneel anders in gebruik.

Ook hoe het toestel aanvoelt in de hand, is duidelijk verbeterd. Dankzij nieuwe afwerkingen en een aangepast ontwerp voelt de iPhone 17 Pro moderner, steviger en prettiger aan voor dagelijks gebruik. Vooral voor gebruikers die veel waarde hechten aan design en uitstraling is dit een van de meest opvallende verschillen met de vorige generatie.

2. Flinke upgrades voor de camera

De camera is misschien wel het grootste verschil tussen beide modellen. De iPhone 16 Pro had al sterke camera’s, maar de iPhone 17 Pro gaat een stap verder met een driedubbel 48-megapixel camerasysteem, inclusief de telelens. Daardoor kun je niet alleen scherper fotograferen, maar ook verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Ook de frontcamera is verbeterd. Waar de 16 Pro nog een 12-megapixel selfiecamera had, krijgt de iPhone 17 Pro een vernieuwde 18-megapixel camera aan de voorkant. Dat merk je vooral bij selfies, videogesprekken en creëren van content. Voor gebruikers die hun iPhone vaak gebruiken voor social media of vloggen, is dit een duidelijke verbetering.

3. Snellere chip en verbeterde batterijduur

Onder de motorkap is de iPhone 17 Pro ook duidelijk verbeterd. Het toestel draait op de A19 Pro-chip, terwijl de iPhone 16 Pro nog een oudere A18 Pro-chip gebruikte. Die nieuwe chip zorgt niet alleen voor hogere snelheid, maar ook voor efficiënter energieverbruik. In combinatie met meer werkgeheugen en betere koeling levert dat een toestel op dat nog beter presteert bij zwaardere taken, zoals gamen, videobewerking en multitasking.

De iPhone 17 Pro heeft daarnaast een grotere batterij dan de iPhone 16 Pro. Waar de iPhone 16 Pro een batterij van 3.582 mAh heeft, komt de iPhone 17 Pro uit op 3.988 mAh. Dat betekent simpel gezegd dat de nieuwe versie meer energie kan opslaan en daardoor langer meegaat zonder tussendoor opladen.

In combinatie met de nieuwe, energiezuinige processor levert dit een duidelijke verbetering op in de batterijduur. Daardoor gaat de iPhone 17 Pro merkbaar langer mee tijdens dagelijks gebruik, zonder dat je tussendoor hoeft op te laden. Waar de iPhone 16 Pro maximaal ongeveer 27 uur video kan afspelen, houdt de iPhone 17 Pro het tot wel 31 uur vol. Vooral voor mensen die veel video’s kijken, gamen of onderweg werken is dat een groot voordeel.

