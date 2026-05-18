Ziggo wordt duurder (en waarom dat goed nieuws is voor NLZiet)

Ziggo richt zich steeds meer op sport in zijn tv-pakketten, met vanaf 1 juli ook de toevoeging van ESPN in het standaardaanbod. Tegelijkertijd groeit NLZiet als alternatief voor kijkers die minder interesse hebben in sport. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen en veranderingen op een rij.

Ziggo focust op sport, NLZiet wint andere kijkers

Ziggo legt steeds meer nadruk op sport. Het aanbod draait vooral om live wedstrijden, sportzenders en voetbal, mede door de toevoeging van ESPN aan het standaardpakket per 1 juli 2026. Tegelijkertijd groeit er in Nederland een andere aanbieder die juist interessant is voor mensen die minder met sport hebben: NLZiet.

Daardoor wordt Ziggo steeds aantrekkelijker voor sportliefhebbers, terwijl NLZiet kijkers aanspreekt die meer interesse hebben in series, films en de gewone Nederlandse tv-programma’s. Hieronder lees je meer over de mogelijkheden bij NLZiet en de veranderingen bij Ziggo.

Meer sport bij Ziggo: maar je betaalt ook meer

Ziggo biedt al jaren veel sport aan binnen zijn tv-pakketten. Met Ziggo Sport en meerdere extra sportkanalen heeft de provider zich duidelijk neergezet als dé plek voor sportfans. In de afgelopen jaren is dat alleen maar verder uitgebreid, doordat er meer sportrechten zijn bijgekomen en het aanbod is gegroeid. Daardoor is sport steeds belangrijker geworden binnen het totale tv-pakket.

Door recente veranderingen, zoals de manier waarop ESPN-zenders vanaf 1 juli 2026 standaard in de pakketten worden opgenomen, is het voor klanten eenvoudiger geworden om live sport te kijken. Veel wedstrijden zitten nu standaard in het abonnement, waardoor je geen apart sportabonnement meer hoeft af te sluiten.

Voor sportliefhebbers is dat vooral handig: alles zit in één pakket, met veel sport en geen onnodige losse abonnementen. Tegelijkertijd betekent dit ook dat het maandbedrag voor het hele pakket stijgt door de toevoeging van ESPN, ook als je zelf geen sportliefhebber bent en de zenders niet kijkt.

Daardoor ontstaat er ook ruimte voor een andere dienst. Niet iedereen wil namelijk een uitgebreid sportpakket. Voor die groep is een eenvoudige en flexibele streamingdienst vaak een betere keuze. NLZiet speelt precies in op die behoefte.

NLZiet is inmiddels uitgegroeid tot meer dan alleen een klein alternatief. Door de groei van online tv en het toenemende aantal huishoudens dat streamt in plaats van traditionele televisie kijkt, wordt NLZiet steeds vaker gezien als een volwaardig alternatief naast grote providers zoals Ziggo en KPN.

NLZiet richt zich vooral op series, films en programma’s van Nederlandse zenders, zonder dat sport daarin een hoofdrol speelt. De dienst is populair bij kijkers die alles online willen kijken, geen traditioneel tv-abonnement nodig hebben en vooral geïnteresseerd zijn in on-demand content. Daarnaast kun je de dienst 14 dagen gratis uitproberen voordat je echt betaalt, zodat je eerst kunt kijken of het bij je past. Daarna betaal je voor het goedkoopste abonnement slechts 7,95 euro per maand.

Voor mensen die veel sport kijken blijft Ziggo een logische keuze. Denk bijvoorbeeld aan voetbalfans, maar ook aan liefhebbers van andere live sporten zoals tennis of golf. Door de mix van sportzenders, live wedstrijden en korting als je internet en mobiel combineert, is Ziggo nog steeds aantrekkelijk voor huishoudens die televisie een belangrijk onderdeel van hun dagelijks entertainment vinden.

Ziggo richt zich daarmee duidelijk op kijkers die een compleet tv-pakket willen, waarin sport een belangrijke rol speelt. Daarnaast kun je bij Ziggo op dit moment profiteren van een actie waarbij je bij het afsluiten van een nieuw internet- of tv-abonnement kiest voor een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro of een Bol-cadeaukaart van 400 euro.