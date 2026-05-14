Overstappen naar deze provider is nú veel goedkoper (voor nieuwe klanten)

Odido komt met een opvallende internetactie voor nieuwe klanten. De provider verlaagt tijdelijk de instapprijzen van zijn vaste internetabonnementen. In dit artikel lees je wat de deal precies inhoudt.

Deze provider verlaagt internetprijs naar 19,95 euro

Odido heeft de tarieven voor nieuwe internetklanten tijdelijk flink verlaagd. Wie nu een internet-only abonnement afsluit, betaalt tijdelijk 19,95 euro per maand in plaats van 30 euro. Bij een tweejarig contract geldt deze korting gedurende de eerste twaalf maanden, terwijl klanten bij een eenjarig abonnement zes maanden van hetzelfde actietarief profiteren.

Tijdelijk gratis tv bij internetabonnementen tot 1 Gb/s

Daarnaast biedt Odido tijdelijk gratis tv-kijken aan: twaalf maanden bij een tweejarig contract en zes maanden bij een abonnement van één jaar. De actie geldt voor internetsnelheden tot 1 Gb/s.

Zo betaal je het eerste jaar (of zes maanden) fors minder per maand

Deze actie geldt uitsluitend voor nieuwe klanten die voor het eerst een internet-only abonnement afsluiten. Bestaande abonnees komen niet in aanmerking voor deze introductiekorting.

Bij een tweejarig contract betaal je in het eerste jaar 19,95 euro per maand, terwijl dit bij een eenjarig abonnement geldt voor de eerste zes maanden. Daarna schakel je automatisch over naar het reguliere maandbedrag voor de resterende looptijd. De korting is beschikbaar voor verschillende snelheden, zoals 100, 400 en 1000 Mb/s. Welke snelheid je precies kunt kiezen, hangt af van het netwerk en de beschikbaarheid op jouw adres.

Dit zijn de pakketten waar je uit kunt kiezen

Odido biedt internetpakketten via glasvezel met snelheden die meestal starten bij 100 Mb/s en kunnen oplopen tot 8 Gb/s, afhankelijk van wat beschikbaar is op je adres. Voor de meeste huishoudens zijn de populairste opties 100, 400 en 1000 Mb/s, waarbij hogere snelheden vooral interessant zijn voor grotere gezinnen, thuiswerkers of intensief gebruik zoals gamen en streamen.

Dit wil je weten over Odido

Wat Odido onderscheidt, is de combinatie van scherpe prijzen en hoge internetsnelheden die via glasvezel kunnen oplopen tot 8 Gbit/s. Daardoor is de provider vooral interessant voor huishoudens met veel gebruikers, studenten die op de kosten letten of iedereen die een stabiele en snelle verbinding wil zonder veel te betalen. Ook voor thuiswerkers en gamers zijn de hogere snelheden aantrekkelijk vanwege de betere prestaties bij zware belasting.

De pakketten zijn overzichtelijk opgebouwd en worden regelmatig aangevuld met tijdelijke welkomstkortingen, waardoor de drempel om over te stappen lager wordt. In veel stedelijke gebieden is daarnaast een uitgebreid glasvezelnetwerk beschikbaar.

Daarnaast kun je extra voordeel krijgen wanneer je een mobiel abonnement afsluit bij Odido of Ben en dit combineert met internet en/of tv. In dat geval kan de korting oplopen tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement en tot 5 euro per maand op internet, afhankelijk van het gekozen pakket.

Toch zelf vergelijken?

