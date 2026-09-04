De iPhone 17 Pro is ineens een stuk interessanter geworden (ADV)

De iPhone 17 Pro is inmiddels een tijdje verkrijgbaar, maar juist nu wordt het toestel interessant. De prijs is namelijk flink gedaald ten opzichte van de adviesprijs. Daardoor hoef je niet langer de hoofdprijs te betalen voor een van de krachtigste iPhones van dit moment. Hieronder vertellen we je er meer over.

Dit is waarom de iPhone 17 Pro nu een slimme keuze is

Toen Apple de iPhone 17 Pro introduceerde, kreeg het toestel een adviesprijs van 1329 euro mee. Inmiddels hoef je gelukkig niet meer de hoofdprijs te betalen voor Apple’s Pro-model. Tijdens Prijzenslag van Odido profiteer je namelijk van een flinke korting, waardoor je tot maar liefst 324 euro voordeel kunt pakken op dit populaire toestel.

Daarmee is dit een interessant moment om de iPhone 17 Pro aan te schaffen. Zeker als je al een tijdje overweegt om voor een nieuw Pro-model te gaan, kan de huidige aanbieding het verschil maken. En er is nog meer voordeel. Combineer je de iPhone 17 Pro met Internet van Odido, dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en krijg je bovendien dubbele data.

Maar de lagere prijs is natuurlijk niet de enige reden om voor de iPhone 17 Pro te kiezen. Het toestel heeft namelijk behoorlijk wat in huis. Van de krachtige A19 Pro-chip en het soepele ProMotion-scherm tot de uitgebreide camera’s en goede batterijduur: de iPhone 17 Pro is op vrijwel ieder vlak een sterke keuze. Hieronder leggen we uit waarom dit toestel zeker het overwegen waard is.

iPhone 17 Pro is gemaakt om jarenlang mee te gaan

De iPhone 17 Pro is een goede keuze als je op zoek bent naar een smartphone waar je jarenlang mee vooruit kunt. Apple heeft het toestel uitgerust met krachtige hardware, een helder scherm en een uitgebreid camerasysteem. Daardoor is de iPhone 17 Pro op vrijwel ieder vlak goed uitgerust.

Onder de motorkap vinden we de A19 Pro-chip, de krachtigste processor uit de iPhone 17-serie. Hierdoor werkt het toestel razendsnel en hoef je niet bang te zijn voor haperingen wanneer je meerdere apps tegelijk gebruikt, een game speelt of foto’s en video’s bewerkt. De krachtige chip zorgt er bovendien voor dat de iPhone 17 Pro ook over een paar jaar nog soepel blijft draaien. Dat maakt het toestel extra interessant als je niet ieder jaar een nieuwe iPhone wilt kopen.

Waarom het scherm van de iPhone 17 Pro zo indrukwekkend is

Een ander pluspunt van de iPhone 17 Pro is het display. Het toestel heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-scherm met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz. Hierdoor voelt het navigeren door apps, scrollen door social media en bekijken van websites lekker soepel aan.

Ook in daglicht komt het scherm goed tot zijn recht. Met een piekhelderheid van maximaal 3000 nits blijft alles zelfs op een zonnige dag goed zichtbaar. Daarnaast is het 6,3-inch formaat een fijne middenweg: je hebt genoeg schermruimte, zonder dat je meteen met een grote telefoon rondloopt zoals bij de Pro Max.

Vooral de camera maakt hét verschil

Een van de grootste redenen om voor de iPhone 17 Pro te kiezen, is de camera. Apple heeft het toestel voorzien van drie 48-megapixelcamera’s aan de achterkant. Je hebt daarmee een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en telelens tot je beschikking. Vooral de telelens is interessant. Daarmee kun je veel verder inzoomen zonder dat je direct met een sterk kwaliteitsverlies te maken krijgt. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens vakanties, concerten of wanneer je foto’s maakt van sport.

Ook voor video is de iPhone 17 Pro een uitstekende keuze. Je kunt filmen in 4K Dolby Vision en dankzij de uitgebreide videofuncties is het toestel ook geschikt voor mensen die wat serieuzer met video aan de slag willen. Aan de voorkant heeft Apple bovendien een nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera geplaatst. Die zorgt ervoor dat je tijdens het maken van foto’s en video’s beter in beeld blijft.

Conclusie: nu is hét moment om de iPhone 17 Pro aan te schaffen

Wil je een iPhone waarmee je de komende jaren vooruit kunt, dan is de iPhone 17 Pro een aanrader. Het toestel blinkt niet uit op slechts één onderdeel, maar is juist op vrijwel ieder vlak sterk. De camera’s zijn uitstekend, het scherm is soepel en helder, de A19 Pro-chip is razendsnel en ook de batterij stelt niet snel teleur. Daar komt bij dat je met het 6,3-inch formaat niet meteen een enorme smartphone in huis haalt.

Dit krijg je extra bij Odido: dubbele data, korting én gratis Videoland

Ben je gek op films en series? Dan heeft Odido nog een interessante voordeeloptie. Combineer je jouw nieuwe iPhone 17 Pro met Odido Internet en/of TV, dan kun je naast de gebruikelijke korting tot 7,50 euro per maand ook kiezen voor een andere voordeelbundel. Je krijgt dan tot 5 euro korting per maand op je mobiele abonnement, dubbele data én gratis Videoland Basis ter waarde van 6,99 euro per maand. Zo profiteer je niet alleen van een scherp abonnement voor je nieuwe iPhone, maar krijg je er ook een streamingdienst bij.

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Heb je niet alle geavanceerde functies van de iPhone 17 Pro nodig en zijn de basisfuncties voor jou voldoende? Dan hebben we goed nieuws. Tijdens Prijzenslag van Odido scoor je de iPhone 17 namelijk tijdelijk met 153 euro voordeel. Daarbovenop krijg je ook nog eens drie maanden gratis Apple TV cadeau. Zo haal je een populaire iPhone in huis én profiteer je direct van extra voordeel.