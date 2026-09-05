Anker onthult nieuwe thuisbatterij (en meer): zo krijg je als eerste flinke korting (ADV)

Anker SOLIX komt met twee nieuwe energieproducten: de nieuwe Max-thuisbatterij en de draagbare S2-powerstation. Wie er vroeg bij is, kan bovendien rekenen op flinke korting en extra voordelen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Nieuwe Anker-producten: meld je nu aan en mis niets

Anker SOLIX heeft twee nieuwe energieproducten gepresenteerd. Het gaat om een nieuwe portable powerstation en een flinke upgrade van de huidige Max AC-thuisbatterij. Vooral voor vroege vogels is er goed nieuws, want bij beide producten zijn er tijdelijk speciale kortingen en voordelen te scoren.

Je kunt je namelijk nu al aanmelden voor de nieuwe producten. Bij de nieuwe Solarbank Max kun je daarmee 400 euro korting bij de lancering ontgrendelen, terwijl je bij de S2 als vroege aanmelder onder meer profiteert van een gratis campingstoel, 3 keer de hoeveelheid member points en een lucky draw waarbij iedereen wint. Overweeg je binnenkort een powerstation of thuisbatterij aan te schaffen? Dan is dit dus hét moment om je aan te melden. Je hoeft nog niets te kopen, maar kunt door je nu alvast in te schrijven wel profiteren van de voordelen rondom de lancering.

Deze nieuwe Anker SOLIX-producten zijn gepresenteerd

Anker SOLIX kennen we inmiddels van verschillende oplossingen voor energieopslag. Vanaf vandaag breidt het merk zijn aanbod uit met twee nieuwe producten: de S2 en de nieuwe Anker SOLIX Max. De S2 is een nieuw portable powerstation met een capaciteit van 2.000Wh. Dankzij het compacte formaat en de krachtige batterij is het apparaat geschikt voor verschillende situaties: van gebruik thuis en onderweg tot als back-up tijdens een stroomstoring.

Daarnaast introduceert Anker SOLIX de nieuwe Max. Dit is een flinke upgrade van de huidige Max AC en richt zich op huishoudens die hun opgewekte zonne-energie zo efficiënt mogelijk willen opslaan en gebruiken. De nieuwe thuisbatterij krijgt bovendien verschillende interessante verbeteringen en functies. Benieuwd wat de twee nieuwe Anker SOLIX-producten te bieden hebben en welke voordelen je tijdens de introductie kunt scoren? Hieronder zetten we alles voor je op een rij.

#1. Anker Solix S2 is een opvallend compact powerstation

De Anker Solix S2 heeft een capaciteit van 2.000Wh en beschikt over een 314Ah LFP-batterij. Toch is het powerstation relatief compact: het meet 20,8 × 28,2 × 32,33 centimeter en weegt 16,2 kilogram. Volgens Anker is de S2 daarmee 30 procent kleiner en 25 procent lichter dan de gemiddelde powerstation. Daardoor neem je eenvoudig veel energie mee zonder met een enorm apparaat te hoeven sjouwen. De S2 is dan ook geschikt voor verschillende situaties, zoals tijdens het kamperen, op vakantie of als extra stroomvoorziening thuis.

Ook op het gebied van efficiëntie heeft de S2 het nodige te bieden. Dankzij het stand-byverbruik van slechts 10W en een 10 procent hogere efficiency werkt het powerstation volgens Anker 20 procent langer dan andere 2kWh-systemen. In bepaalde situaties kan de S2 daardoor tot 24 uur back-up bieden. Met 1.500W continu vermogen en maximaal 3.000W piekvermogen kun je bovendien vrijwel alle belangrijke apparaten aansluiten. Volgens Anker is de S2 geschikt om 99 procent van de essentiële huishoudelijke apparaten van stroom te voorzien. Dankzij de ingebouwde UPS met een omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden blijven aangesloten apparaten bij een stroomstoring vrijwel zonder onderbreking werken. Het geluidsniveau bedraagt daarbij slechts 30dB.

Laadt razendsnel en is slim op afstand te bedienen

Ook opladen kan op verschillende manieren. De S2 ondersteunt maximaal 400W zonne-input en kan onder meer worden opgeladen via AC en zonne-energie, een stopcontact, generator, zonnepanelen, een dynamo-oplader of een autostopcontact. In de Ultra-Fast Charging-modus loopt het laadvermogen op tot 1.600W, waarmee een volledige lading volgens de specificaties in ongeveer 1,4 uur mogelijk is.

Via de app kun je het powerstation bovendien slim bedienen. Zo kun je met de Time-of-Use-modus het laden tijdens daluren optimaliseren, Storm Guard automatisch laten opladen wanneer dat nodig is en de S2 op afstand bedienen. De LFP-batterij is bovendien ontworpen voor een lange levensduur van maximaal 10.000 laadcycli en 15 jaar.

Meld je nu aan en scoor leuke extra’s

Voor de S2 geldt een speciale inschrijfperiode, die loopt van 4 september tot en met 27 september. Wie zich in deze periode aanmeldt, kan profiteren van verschillende extra voordelen. Zo ontvang je bij een bestelling een campingstoel, doe je mee aan een lucky draw waarbij iedereen wint en krijg je bij registratie 3 keer de hoeveelheid member points.

Ook na de inschrijfperiode zijn er nog extra voordelen te scoren. Van 28 september tot en met 18 oktober geldt namelijk een tijdelijke korting wanneer je meerdere exemplaren bestelt. Bij twee exemplaren krijg je 3 procent korting en bij drie exemplaren loopt de korting op tot 6 procent.

#2. De nieuwe Max is de upgrade van Anker’s huidige thuisbatterij

Waar de S2 vooral interessant is als je op zoek bent naar een draagbare energieoplossing, richt de nieuwe Anker SOLIX Max zich volledig op je woning. Het gaat om een flinke upgrade van de huidige Max AC, waarbij Anker de specificaties behoorlijk heeft opgeschroefd. Zo ondersteunt de nieuwe Max tot 10.000W input en kun je de opslagcapaciteit uitbreiden van 7 tot maar liefst 42kWh.

Dat maakt de thuisbatterij vooral interessant voor huishoudens met zonnepanelen: je kunt een flinke hoeveelheid opgewekte energie opslaan en deze gebruiken op momenten waarop je zonnepanelen weinig of geen stroom leveren. Daarnaast ondersteunt de Max tot 20 zonnepanelen en drie MPPT’s, waardoor je de opgewekte zonne-energie optimaal kunt benutten.

Dit is hoe je tot wel duizenden euro’s kunt besparen

Een van de opvallendste eigenschappen van de nieuwe Max is de potentiële besparing. Op basis van de productspecificaties kan de thuisbatterij tot maar liefst 2186 euro per jaar besparen, in combinatie met een mogelijke terugverdientijd van één jaar. Hoeveel je daadwerkelijk bespaart, hangt uiteraard af van je energieverbruik en persoonlijke situatie. De cijfers laten in ieder geval zien waar Anker SOLIX met de nieuwe generatie op mikt: zoveel mogelijk van je eigen opgewekte energie gebruiken en daarmee je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verkleinen.

Ook back-up voor je hele woning

De nieuwe Max is bovendien niet alleen bedoeld om energie op te slaan en kosten te besparen. Dankzij de Backup Auto-Switch kan de thuisbatterij bij een stroomstoring automatisch overschakelen op back-upstroom. Daarmee kun je de Max inzetten voor whole-home backup, zodat je woning ook tijdens een stroomonderbreking van energie kan worden voorzien.

Het bidirectionele AC-vermogen loopt daarbij op tot 5.000W. Daarnaast is de round-trip efficiency volgens de productspecificaties met 5 procent verbeterd ten opzichte van een AC-storage systeem. De energievoorziening wordt aangestuurd door Anker PowerOS, het intelligente systeem van Anker SOLIX. Ook aan de levensduur is gedacht: de nieuwe Max is ontworpen voor 10.000 laadcycli en een levensduur van ongeveer 15 jaar. Ook de installatie moet met PluginPower™ 2.0 eenvoudiger worden. Dat is vooral interessant voor wie opziet tegen een ingewikkelde installatie van een thuisbatterij

Eenvoudiger te installeren en tijdelijk 400 euro extra voordeel

De nieuwe Max komt op 22 oktober op de markt, maar wie interesse heeft, kan zich nu al inschrijven. Dat kan van 3 september tot en met 21 oktober. Wie zich in deze periode aanmeldt, krijgt 400 euro korting. Daarmee komt de prijs uit op 2599 euro, terwijl de adviesprijs van de Max 2899 euro bedraagt. Door je vooraf in te schrijven, kun je deze nieuwe thuisbatterij dus al bij de lancering voor een lagere prijs aanschaffen.