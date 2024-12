Beats Studio Buds (+) zijn nu echt goedkoop: dit zijn de beste deals

Wil je niet teveel betalen voor oordopjes? Dan zijn de Beats Studio Buds een prima optie, en het mooie is: ze zijn nu extra goedkoop!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beats Studio Buds (+) zijn flink goedkoper: dit zijn de beste deals

Wanneer je oordopjes wilt hebben, denk je al snel aan de AirPods van Apple. Vooral de AirPods Pro 2 zijn erg goede oordopjes, maar … ze zijn ook ontzettend prijzig (€ 219,-).

Wil je prima oordopjes, maar dan voor een betere prijs? Én geschikt voor zowel Apple als Android? Dan zijn de Beats Studio Buds Plus een prima keuze! Ze zijn nu 124,99 euro (normaal 199,99 euro). Een korting van bijna 40 procent!

De Beats Studio Buds Plus zijn al goedkoop, maar wil je nog wat meer geld besparen? Dan zijn ook de reguliere Beats Studio Buds het checken waard. Je mist dan een paar functies die de Plus-versie wel heeft, maar je betaalt nog wat minder.

De Beats Studio Buds zijn bij Amazon nu voor 99,99 euro te koop (normaal zijn ze 189,95 euro). Dat is een korting van bijna 50 procent!

AirPods Pro 2 vs Beats Studio Buds Plus

De features van de AirPods Pro 2 en de Beats Studio Buds Plus ontlopen elkaar niet heel veel. Toch zijn er wel een paar belangrijke verschillen.

Design en kleuren

Het eerste dat opvalt is het ontwerp. De AirPods Pro 2 hebben een steeltje, terwijl de Beats Studio Buds Plus compacter zijn en zonder steeltje in je oor passen.

Ook bij de kleuren zijn er verschillen. De AirPods Pro 2 zijn alleen in het wit verkrijgbaar, terwijl de Beats Studio Buds Plus beschikbaar zijn in meerdere kleuren (transparant, zwart en wit).

Ruisonderdrukking en Zoek mijn

Beide oordopjes hebben actieve ruisonderdrukking (ACN). Maar de noise cancelling van de AirPods Pro 2 is net een tikkeltje beter en houdt meer omgevingsgeluid tegen. De accuduur is bij de Beats Studio Buds Plus is 6 uur met ANC en 9 uur zonder. De case geeft je dan nog 30 uur muziek extra.

De AirPods Pro 2 doet het zo’n 5 uur met ANC en 6 uur zonder. Ook bij de AirPods Pro 2 geeft de case zo’n 30 uur extra muziek. Opladen kunnen ze beide heel snel: na vijf minuten opladen kun je weer een uur muziek luisteren.

De oplaadcase van de AirPods Pro 2 ondersteunt draadloos opladen en heeft een ingebouwde speaker voor het terugvinden via de ‘Zoek mijn’-app. De Beats Studio Buds Plus-case ondersteunt alleen opladen via USB-C en heeft geen speaker. De oordopjes van de Beats en de AirPods hebben beide ondersteuning voor Zoek mijn.

Overige functies

De AirPods Pro 2 en de oplaadcase zijn stof-, zweet- en waterbestendig met een IPX4-classificatie, terwijl bij de Beats Studio Buds Plus alleen de oordopjes deze classificatie hebben; de case is niet waterbestendig.

AirPods Pro 2 hebben functies zoals automatisch schakelen tussen Apple-apparaten. De Beats Studio Buds Plus wisselen niet automatisch. Maar de Beats hebben wel betere ondersteuning voor Android.

De steeltjes van de AirPods Pro 2 zijn drukgevoelig, waarmee je muziek bedient en het volume aanpast door te vegen. De Beats Studio Buds Plus hebben fysieke knoppen op de oordopjes voor bediening. Beide ondersteunen ‘Hey Siri’.

Verschillen tussen Beats Studio Buds Plus en Beats Studio Buds

De Beats Studio Buds en de Beats Studio Buds Plus (ook wel Studio Buds+) vertonen qua ontwerp veel overeenkomsten, maar er zijn enkele belangrijke verschillen op het gebied van functionaliteit en prestaties.

Ruisonderdrukking en accuduur

De Studio Buds + hebben een betere (actieve) ruisonderdrukking in vergelijking met de originele Studio Buds. Ze hebben ook een langere batterijduur, want met ANC gaan ze zo’n 6 uur mee, zonder ANC tot 9 uur. In combinatie met de oplaadcase hebben ze dan een totale luistertijd van maximaal 36 uur.

Ter vergelijking: de originele Studio Buds geven met ANC ingeschakeld ongeveer 5 uur luisterplezier. Zonder ANC is dat tot 8 uur, met een totale batterijduur van 24 uur inclusief de case.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleuren en overige functies

De Beats Studio Buds + zijn er in drie kleuren: transparant, wit en zwart. De Beats Studio Buds in het zwart, rood en wit. Ook worden de Beats Studio Buds + geleverd met een extra setje siliconen oordopjes in een extra kleine maat.

Verder zijn de Studio Buds+ zijn uitgerust met betere microfoons. Dat zorgt voor een iets betere gesprekskwaliteit en ruisonderdrukking tijdens telefoongesprekken.

Daar staat wel tegenover dat de Beats Studio Buds Plus wat duurder zijn. Wil je minder uitgeven dan zijn de goedkope Beats Studio Buds de beter keuze.