Aan vacature-apps geen gebrek, maar welke moet je nou hebben? In dit artikel vind je een overzicht van goede applicaties voor het vinden van een (bij)baan.

Vacature-apps voor het vinden van een (bij)baan

Ben je op zoek naar een baantje, bijvoorbeeld omdat je je vorige baan bent verloren dankzij het coronavirus? Dat kan nog knap lastig zijn. In dit artikel zetten we daarom enkele handige vacature-apps op een rij die jou helpen bij de zoektocht. Er komen zowel hele algemene als meer specifieke (op jongeren gerichte) apps voorbij, dus er zit er ongetwijfeld eentje bij die bij jou past.

1. Vacaturesites met een app

Ten eerste heb je natuurlijk de klassieke jobboard: bedrijven plaatsen hier hun vacature waarop jij reageert. Het voordeel van zulke vacaturewebsites is het algemene aanbod. Wanneer je nog niet precies weet wat je wil gaan doen kun je met dit soort apps en sites de kat uit de boom kijken: wat voor banen en branches zijn er eigenlijk allemaal?

Het voordeel van dit soort bijbanen-apps is ook direct het nadeel: het aanbod is heel algemeen dus waarschijnlijk zijn een hoop vacatures niet op jou van toepassing. Wel is het een prima manier om je op arbeidsmarkt voor (bij)banen te oriënteren.

De meeste grote jobboards hebben naast een website ook een iPhone-app. Hieronder staan enkele bekende partijen voor je opgesomd:

Randstad NL: Vacatures en werk Randstad Groep Nederland bv 7,2 (297 reviews) Gratis via App Store

MONSTERBOARD VACATURES ZOEKEN Monster Worldwide, Inc. 7,8 (735 reviews) Gratis via App Store

Indeed Vacatures Zoeken Indeed Inc. 8,8 (6761 reviews) Gratis via App Store

2. Bijbanen-apps voor studenten

Naast de grote, meer algemeen ingestoken vacature-apps zijn er ook partijen die zich specifiek richten op scholieren en studenten. Via deze platformen kun je onder meer bijverdienen in de horeca, maaltijdbezorging, of bijvoorbeeld als promotiemedewerker.

Een bekende vacature-app is YoungCapital, dat vestigingen in heel Nederland heeft. Wanneer je bij YoungCapital aan de slag wil solliciteer je eerst bij de vestiging bij jou in de buurt, waarna je via dit bureau bij de ‘klant’ aan de slag gaat, bijvoorbeeld bij een klantenservice of hotel.

Vacatures zoeken YoungCapital YoungCapital B.V. 5,4 (30 reviews) Gratis via App Store

Andere vacature-apps, zoals NowJobs, werken compleet digitaal. Je maakt een profiel aan, zoekt naar geschikte vacatures, solliciteert en gaat aan de slag. Zoals de naam al doet vermoeden is deze app met name handig voor wanneer je direct geld nodig hebt, want je kunt in theorie na aanmelding dezelfde dag nog aan de slag.

NOWJOBS House of HR 7,4 (66 reviews) Gratis via App Store

Wie goed met kinderen kan omgaan moet eens bij Bsit kijken, een app die ouders aan oppassers koppelt. Je kunt zowel eenmalig, als op vaste basis aan de slag bij een oppasadresje. Het opbouwen van een netwerk kost wel tijd, want Bsit draait vooral om aanbevelingen. Je moet dus voor goede mond-tot-mond-reclame zorgen om aan de bak te komen.

Bsit, de babysitting app SUBLEEME SA 7,4 (35 reviews) Gratis via App Store

3. Freelance vacature-apps

Ben je heel goed in tekenen, kun je codekloppen als de beste of blink je uit in het bewerken van video’s? Dan wil je misschien als freelancer aan de slag. Gelukkig zijn er meer dan genoeg apps en websites waarop interessante klussen staan.

Het bekendste platform voor freelance-opdrachten is Fiverr. Wat je expertise ook is, via deze website kun je voor je diensten betaald krijgen. Houd er wel rekening mee dat Fiverr heel internationaal is ingestoken en de concurrentie daardoor behoorlijk is.

Fiverr - Freelance Services Fiverr International Ltd. 9,6 (2528 reviews) Gratis via App Store

Kun je een biertje met precies twee vingers schuim tappen, ben je een harde werker en ook nog zzp’er? Dan is Temper mogelijk iets voor jou, een platform vol horeca- en retail-klussen.

Je bepaalt wanneer en voor hoeveel geld je aan de slag gaat. Vergeet niet dat je bij Temper zelfstandig ondernemer bent en daar horen risico’s en verantwoordelijkheden bij, zoals het afdragen van omzetbelasting.

Temper | Horeca & Retail jobs Temper BV 8 (376 reviews) Gratis via App Store

Ook via YoungOnes kun je aan de slag als freelancer. Net als Temper focust deze vacature-app zich vooral op dagjeswerk. Studenten kunnen hierdoor snel en makkelijk aan de slag als freelancer. Hier komen wel de eerder genoemde verantwoordelijkheden van het ‘eigen baas’-zijn kijken.

YoungOnes: voor freelance-werk The YoungOnes B.V. 9,2 (756 reviews) Gratis via App Store

4. Overige vacature-apps

Overal is werk te vinden. Ook op platformen waarop je het misschien niet zou verwachten kun je een toffe job scoren. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op Marktplaats. Er staan meer dan genoeg vacatures op Nederlands grootste markt, al verschilt het aanbod wel sterk per plaats.

Marktplaats - koop en verkoop Marktplaats BV 9 (393595 reviews) Gratis via App Store

Ook via social media kun je een toffe bijbaan scoren. Op Facebook loont het vooral om specifieke vacaturepagina’s bij jou in de buurt in de gaten te houden. Veel plaatsen hebben namelijk een “[Plaatsnaam] vacatures”- of “Werk in [plaatsnaam”-pagina waarop banen worden aangeboden.

Facebook Facebook, Inc. 4,6 (12256 reviews) Gratis via App Store

Hetzelfde geldt voor Instagram. Bedrijven die jongeren willen aannemen zijn in toenemende mate ook op Insta te vinden met hun vacatures. Tijdens het scrollen door je feed kom je zodoende wellicht een leuke (bij)baan tegen.

Instagram Instagram, Inc. 9,4 (596645 reviews) Gratis via App Store

Wie wil bijverdienen in de journalistiek, communicatie en media doet er verstandig aan regelmatig op Twitter rond te kijken, omdat hier veel vakgenoten aanwezig zijn die vacatures delen.

Twitter Twitter, Inc. 9 (52048 reviews) Gratis via App Store

