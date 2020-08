Met deze concentratie-apps blijf je gefocust tijdens de studie

Het nieuwe schooljaar is alweer (bijna) begonnen. Wil je een goede start maken met het leren, maar leidt je iPhone je te veel af? Gelukkig zijn er een aantal apps die je kunnen helpen bij het concentreren.

Concentratie-apps

Als je aan het leren bent, is de verleiding natuurlijk groot om ‘even’ je iPhone erbij te pakken. Misschien wilde je iets opzoeken, maar voor je het weet ben je in een gat gevallen van TikTok, of de gekste YouTube-filmpjes die je maar kan bedenken.

Gelukkig zijn er concentratie-apps die je erbij helpen om niet elke vijf minuten naar je iPhone te grijpen. Op die manier kun je beter leren en ga je met een goed begin het nieuwe schooljaar in. We zetten de beste voor je op een rij.

1. Forest

Forest motiveert je om niet op je telefoon te kijken. De app doet dit door middel van het planten van bomen. Je kiest een boom en bepaalt hoe lang je je wil focussen. Je tikt op de plant-knop en legt je iPhone weg.

Als je binnen de tijd je iPhone niet aanraakt, groeit het zaadje uit tot een grote boom. Kan je de verleiding niet weerstaan en pak je ondertussen je iPhone op, dan sterft de boom. Als je het fijn vindt, heb je ook nog de keuze om ondertussen naar bosgeluiden te luisteren tijdens het leren. Hoe meer bomen je hebt laten groeien, hoe meer er in je bos komen te staan.

Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 9,4 (1955 reviews) € 2,29 via App Store

2. Emphasis

Emphasis maakt gebruik van de zogenaamde Pomodoro-techniek. Hiermee beloon je jezelf na een beknopte studiesessie met een korte pauze. Op die manier kun je je langere tijd concentreren.

In de app kun je zelf je takenlijst maken. Vervolgens stel je een tijdsblok in waarin je je volledig gaat focussen. Als het tijdsblok voorbij is kun je bijvoorbeeld even een luchtje scheppen, kattenfilmpjes kijken, of wat je dan ook leuk vindt om weer wat energie te krijgen. Dit proces herhaal je tot je je taken kunt afstrepen in de app.

Emphasis - Focus Timer Aleksandr Fiodorov 9,6 (9 reviews) Gratis via App Store

3. Focus Keeper

Focus Keeper is ervoor gemaakt om je productiviteit zo hoog mogelijk te houden. Door de simpele interface werkt de app intuïtief en is het niet afleidend. Je kiest een taak en zet de timer.

De app laat je voor 25 minuten focussen, waarna je een pauze verdient van vijf minuten. Na de pauze herhaal je het proces opnieuw. Na vier keer mag je een wat langere pauze nemen, van zo’n 20 tot 30 minuten. De app houdt je vooruitgang bij en laat je met een grafiek zien hoe goed je je de afgelopen tijd hebt geconcentreerd.

Focus Keeper - Time Management PIXO Incorporation 9,4 (367 reviews) Gratis via App Store

4. Be Focused

Be Focused maakt ook gebruik van de Pomodoro-techniek, met korte pauzes tussendoor. Je maakt een to do-lijstje in de app en houdt bij wanneer deze afgerond zijn. Bovendien kun je ook zelf je tijdsblokken indelen.

Het handige aan deze app is dat het ook geïntegreerd is met de Apple Watch. Op die manier kan je ook via je Apple Watch de timer bijhouden, en kan je je iPhone mooi buiten het zicht leggen. Neem je de pro-versie, dan kun je de app zelfs synchroniseren met je iPhone, iPad, Apple Watch en MacBook.

Be Focused - Focus Timer Denys Yevenko 8,8 (195 reviews) Gratis via App Store

5. Schermtijd

Het ligt misschien wat voor de hand, maar Schermtijd van iOS is ook een hele handige functie om je iPhone-gebruik aan banden te leggen. Stel via Schermtijd limieten voor jezelf voor het gebruik van apps.

Zodra je aan je limiet komt, kun je de app niet meer openen. Je stelt een limiet in door in de Instellingen-app naar Schermtijd te gaan. In het dashboard kun je kiezen voor App-limieten. Hier stel je in voor welke apps (of allemaal) je een limiet in wil stellen en hoe lang.

Back to school

De hele maand augustus bereidt iPhoned je voor op het nieuwe schooljaar. Zo leggen we uit welke MacBook je het beste kunt kiezen of met welke studenten-apps je korting kunt krijgen. Bovendien hebben we een toffe winactie. Meedoen? In de video hieronder zie je hoe jij een rugzak met 1000 euro aan Apple-spullen kunt winnen.

