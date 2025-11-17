iPhone 17 nu tot €385 voordeel tijdens Black Friday!

Bekijk actie

Top 3 beste alternatieven voor Flitsmeister met CarPlay-ondersteuning

Maurice Snijders
Maurice Snijders
17 november 2025, 16:02
2 min leestijd
Top 3 beste alternatieven voor Flitsmeister met CarPlay-ondersteuning

Wil je niet betalen voor Flitsmeister via CarPlay, dan zijn er een aantal alternatieven die je wel gratis kunt gebruiken – dit is onze top 3!

Lees verder na de advertentie.

Top 3 alternatieven voor Flitsmeister via CarPlay

Flitsmeister is waarschijnlijk de populairste app om snelheidsboetes te voorkomen. Gebruik je de app via CarPlay, dan heb je de Pro-versie nodig en daar betaal je 2,99 euro per maand voor. Heb je daar geen zin in, dan kun je beter een alternatieve app gebruiken. Een van de populairste alternatieven voor Flitsmeister is Range, alleen heeft die app geen CarPlay-ondersteuning. Daarom staat die niet in onze top 3.

1. Waze

Waze-navigatie en live verkeer

Waze-navigatie en live verkeer

Waze Inc.

Gratis via App Store

Het populaire Waze is in de eerste plaats een navigatie-app, maar je wordt ook gelijk gewaarschuwd voor flitsers. Waze staat erom bekend dat het dankzij de groeiende community steeds beter waarschuwt voor dingen die je onderweg gaat tegenkomen. Denk aan files en ongelukken, maar dus ook aan mobiele flitsers. Net als Flitsmeister waarschuwt Waze voor flitspalen en werkt het via CarPlay. In tegenstelling tot Flitsmeister is dat laatste bij Waze wel gratis!

CarPlay flitsmeister

2. TomTom – Maps & Navigatie

TomTom - Maps & Navigatie

TomTom - Maps & Navigatie

TomTom

Gratis via App Store

Deze app van TomTom heette voorheen TomTom Amigo en tegenwoordig TomTom Maps &Navigatie. De TomTom-app geeft waarschuwingen voor alle situaties die gevaarlijk kunnen zijn. Daaronder vallen dus ook flitsers langs de weg. Volg je een geplande route, dan zijn de waarschuwingen het nauwkeurigst. Je krijgt zowel waarschuwingen voor vaste flitsers als voor mobiele flitsers. De waarschuwingen zijn bovendien zichtbaar én hoorbaar. In tegenstelling tot Flitsmeister werkt de TomTom-app gewoon gratis met Apple CarPlay.

tomtom

3. Radarbot: Flitspaal detector

Radarbot: Flitspaal detector

Radarbot: Flitspaal detector

Iteration Mobile S.L

Gratis via App Store

Radarbot combineert volgens de makers realtime waarschuwingen met een uitstekend offline flitspaalmeldsysteem. Zodoende is Radarbot een krachtige app die je waarschuwt voor flitspalen, realtime verkeersproblemen en specifieke snelheidslimieten. Je kunt Radarbot gewoon gratis gebruiken met Apple CarPlay, dus dat is een pluspunt ten opzicht van Flitsmeister. Wil je meer opties en ook de mogelijkheid om te navigeren, dan moet je alsnog betalen. Dat kost je dan € 5,99 per maand (of € 72 per jaar).

CarPlay flitsmeister

Andere opties zijn nog Google Maps, Apple Kaarten en ANWB Onderweg. Voor laatstgenoemde heb je echter een betaald abonnement nodig als je alle functies wilt kunnen gebruiken.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps iPhone Apple

Bekijk ook

Dit zijn alle Macs die Apple in 2026 op de markt gaat brengen

Dit zijn alle Macs die Apple in 2026 op de markt gaat brengen

Vandaag 14:34

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

iPhone Air 2: dit is wanneer de volgende dunne iPhone verschijnt

Vandaag 11:04

Schakel deze functie in iOS 26 direct uit! (iPhone-nieuws #46)

Schakel deze functie in iOS 26 direct uit! (iPhone-nieuws #46)

15 november 2025

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #46 2025)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #46 2025)

14 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Black Friday
Over ons Contact Adverteren