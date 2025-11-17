Top 3 beste alternatieven voor Flitsmeister met CarPlay-ondersteuning

Wil je niet betalen voor Flitsmeister via CarPlay, dan zijn er een aantal alternatieven die je wel gratis kunt gebruiken – dit is onze top 3!

Top 3 alternatieven voor Flitsmeister via CarPlay

Flitsmeister is waarschijnlijk de populairste app om snelheidsboetes te voorkomen. Gebruik je de app via CarPlay, dan heb je de Pro-versie nodig en daar betaal je 2,99 euro per maand voor. Heb je daar geen zin in, dan kun je beter een alternatieve app gebruiken. Een van de populairste alternatieven voor Flitsmeister is Range, alleen heeft die app geen CarPlay-ondersteuning. Daarom staat die niet in onze top 3.

1. Waze

Waze-navigatie en live verkeer

Het populaire Waze is in de eerste plaats een navigatie-app, maar je wordt ook gelijk gewaarschuwd voor flitsers. Waze staat erom bekend dat het dankzij de groeiende community steeds beter waarschuwt voor dingen die je onderweg gaat tegenkomen. Denk aan files en ongelukken, maar dus ook aan mobiele flitsers. Net als Flitsmeister waarschuwt Waze voor flitspalen en werkt het via CarPlay. In tegenstelling tot Flitsmeister is dat laatste bij Waze wel gratis!

2. TomTom – Maps & Navigatie

TomTom - Maps & Navigatie

Deze app van TomTom heette voorheen TomTom Amigo en tegenwoordig TomTom Maps &Navigatie. De TomTom-app geeft waarschuwingen voor alle situaties die gevaarlijk kunnen zijn. Daaronder vallen dus ook flitsers langs de weg. Volg je een geplande route, dan zijn de waarschuwingen het nauwkeurigst. Je krijgt zowel waarschuwingen voor vaste flitsers als voor mobiele flitsers. De waarschuwingen zijn bovendien zichtbaar én hoorbaar. In tegenstelling tot Flitsmeister werkt de TomTom-app gewoon gratis met Apple CarPlay.

3. Radarbot: Flitspaal detector

Radarbot: Flitspaal detector

Radarbot combineert volgens de makers realtime waarschuwingen met een uitstekend offline flitspaalmeldsysteem. Zodoende is Radarbot een krachtige app die je waarschuwt voor flitspalen, realtime verkeersproblemen en specifieke snelheidslimieten. Je kunt Radarbot gewoon gratis gebruiken met Apple CarPlay, dus dat is een pluspunt ten opzicht van Flitsmeister. Wil je meer opties en ook de mogelijkheid om te navigeren, dan moet je alsnog betalen. Dat kost je dan € 5,99 per maand (of € 72 per jaar).

Andere opties zijn nog Google Maps, Apple Kaarten en ANWB Onderweg. Voor laatstgenoemde heb je echter een betaald abonnement nodig als je alle functies wilt kunnen gebruiken.