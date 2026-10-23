Video: iPhone 18 Pro (Max) review – is upgraden écht de moeite waard?

Apple heeft de iPhone 18 Pro (Max) uitgebracht, maar is het waard om te upgraden naar de nieuwe iPhone? Dat vertellen we je in onze video met de review van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max!

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Video: iPhone 18 Pro (Max) review

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht op 9 september 2026, inmiddels hebben we ze ruim een maand in gebruik. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max is voorzien van een nieuwe chip, want ze draaien op de krachtige A20 Pro-chip. Die processor heeft meer rekenkracht en biedt ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence.

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max beschikken verder over een vernieuwd camerasysteem met een variabel diafragma. Met dit nieuwe onderdeel krijg je meer controle over de scherpte en diepte bij het maken van een foto of video. Hoe goed werkt dat onderdeel in de praktijk? En zijn deze verbeteringen het waard om te upgraden? Dat vertellen we je in bovenstaande video met de review van de iPhone 18 Pro (Max)!

Benieuwd naar onze uitgebreide review? Lees hier onze ervaringen met de iPhone 18 Pro (Max):

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iPhone 18 Pro (Max) kopen

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben dus vooral onder de motorkap een grote upgrade gekregen. Is jouw iPhone aan vervanging toe? Of ben je enthousiast over alle nieuwe functies van de iPhone 18-serie? Je kunt de iPhone 18 Pro als los toestel voor 1.358,- euro halen. Voor de iPhone 18 Pro in combinatie met een abonnement betaal je veel minder. Providers bieden vaak hoge toestelkortingen en combinatievoordelen aan. Hier krijg je de iPhone 18 Pro voordeliger:

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Ben je juist op zoek naar de beste iPhone van het jaar? Je komt dan zonder twijfel uit bij de iPhone 18 Pro Max. De telefoon heeft een langere accuduur en groter scherm dan de iPhone 18 Pro. Dat zie je ook wel terug aan de prijs, want je betaalt maar liefst 1.564,99 euro voor de iPhone 18 Pro Max als los toestel. Vind je die beginprijs te hoog? Haal de iPhone 18 Pro Max dan in combinatie met een abonnement, waarbij je al snel veel geld bespaart: