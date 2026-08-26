iPhone-event 2026 officieel: deze 5 nieuwe producten kun je verwachten

Apple heeft het iPhone-event van 2026 aangekondigd! Het belooft een bijzonder evenement te worden met deze vijf nieuwe producten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden iPhone-event 2026

iPhone-event 2026

Apple heeft een nieuw evenement aangekondigd! Op woensdag 9 september 2026 om 19.00 uur Nederlandse tijd begint het event. Het is de verwachting dat Apple maar liefst drie nieuwe iPhones en twee Apple Watches uitbrengt. De line-up ziet er anders uit dan we gewend zijn, want de reguliere iPhone 18 wordt niet gepresenteerd. In plaats daarvan zien we de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra.

Laatstgenoemde is de eerste opvouwbare iPhone, waar Apple volgens geruchten al jaren aan werkt. Daar blijft het niet bij, want daarnaast staan de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 op de planning. Over twee weken zien we al deze producten voor het eerst, als John Ternus officieel de presentatie van Tim Cook overneemt. Ben je benieuwd wat je allemaal kunt verwachten van het evenement? Bekijk hier wat alle geruchten zeggen over de iPhones én Apple Watches:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer Apple-nieuws

Het belooft een bijzondere presentatie te worden met de eerste opvouwbare iPhone ooit en John Ternus voor het eerst als hoofd van Apple. Mogelijk zien we nog meer nieuwe producten, waaronder de AirPods Ultra of de AirPods 5. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!