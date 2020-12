Video van de week: MacBook Air met M1-chip getest

We hebben hem getest: de MacBook Air met M1-chip! Kijk snel hoe de grote volgende stap in Apples Mac-verhaal eruit ziet.

Lees verder na de advertentie.

Video: MacBook met M1-chip getest

Op de valreep van 2020 gaf Apple de MacBook-lijn een gigantische upgrade: met de M1-chip zet het bedrijf Intel aan de kant en gaat het voortaan zelf chips maken. Hoog tijd dus om deze gloednieuwe Mac aan de tand te voelen.

In onze video van de week testen we de MacBook Air met deze M1-chip, om te zien hoe deze nieuwe processor bevalt en wat de verschillen zijn met de MacBooks die ervoor kwamen. Zo is een van de voordelen dat je iOS-apps op je Mac kunt draaien en dat de accuduur echt een stuk beter is dan we van de Mac gewend zijn.

Volg iPhoned op YouTube

Wekelijks plaatsen we een video op ons YouTube-kanaal. De ene keer voelen we een nieuwe producten aan de tand – zoals onlangs de iPhone 12-telefoons – en de andere keer duiken we dieper in een complex thema, zoals 5G. Ook delen we regelmatig tips om net even iets meer uit je Apple-apparaten te halen en we geven regelmatig toffe producten weg, onlangs nog de iPhone 12 Pro en iPhone 12 mini.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe video’s? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaalvia de knop hieronder. Vergeet video’s ook geen duimpje omhoog te geven: daar help je ons namelijk enorm mee. Bedankt voor het kijken!