Het maken van een screenshot (ook wel printscreen of schermafbeelding genoemd) op je MacBook is heel simpel, maar je moet wel even de knopjes weten. In deze video laten we zien hoe het werkt.

Video van de week: MacBook screenshot maken

Ben je overgestapt van Windows naar Apple? Dan moet je even uitvogelen hoe alles werkt. Een groot verschil tussen de twee is bijvoorbeeld het maken van screenshots. Daar waar Windows-laptops een speciale printscreen-knop hebben, gebruik je op de Mac een toetsenbordcombinatie.

Dat klinkt misschien omslachtig, maar macOS biedt hierdoor veel meer mogelijkheden. Je kunt namelijk niet alleen hele screenshots op je MacBook maken, maar ook gedeeltelijke schermopnames. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je anderen wil laten zien hoe je Dock (het bedieningspaneel onderaan je scherm) of wallpaper eruitziet.

In de video bespreken we alle mogelijkheden met je door. Daarnaast geven we aan waar je MacBook screenshots opslaat. Deze worden namelijk standaard op je bureaubladachtergrond gezet, maar uiteraard kun je ook een andere locatie kiezen.

→ Lees ook de geschreven tip: Screenshots maken op je Mac(Book): zo doe je dat

